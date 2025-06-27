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Общество

Жара 38°С на юге, ливни на севере: циклон атакует Казахстан

Казгидромет, прогноз, три дня, дожди, жара, конец июня, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 12:11 Фото: pexels
Погодные условия в большинстве регионов Казахстана в ближайшие дни будут определяться влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Об этом сказано в прогнозе синоптиков РГП "Казгидромет" на 28, 29 и 30 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи уточняют, что ожидаются дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере, востоке, в центре РК – сильные дожди с выпадением града.

"Лишь на юге и юго-востоке республики ожидается преимущественно погода без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также специалисты прогнозируют усиление ветра, в южных регионах страны возможны пыльные бури.

Что касается температуры воздуха, значительных изменений не ожидается.

Столбики термометров в дневное время достигнут отметки:

  • на западе, северо-западе и севере страны +18+28°,
  • в центре и на востоке Казахстана +20+33°,
  • на юге и юго-востоке республики +27+38°.

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, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 12:11
Дожди и грозы в Астане и Алматы продлятся до выходных

В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 27 июня объявлено штормовое предупреждение. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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