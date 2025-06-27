Жара 38°С на юге, ливни на севере: циклон атакует Казахстан

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Погодные условия в большинстве регионов Казахстана в ближайшие дни будут определяться влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Об этом сказано в прогнозе синоптиков РГП "Казгидромет" на 28, 29 и 30 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи уточняют, что ожидаются дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере, востоке, в центре РК – сильные дожди с выпадением града. "Лишь на юге и юго-востоке республики ожидается преимущественно погода без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Также специалисты прогнозируют усиление ветра, в южных регионах страны возможны пыльные бури. Что касается температуры воздуха, значительных изменений не ожидается. Столбики термометров в дневное время достигнут отметки: на западе, северо-западе и севере страны +18+28°,

в центре и на востоке Казахстана +20+33°,

на юге и юго-востоке республики +27+38°. Материал по теме Дожди и грозы в Астане и Алматы продлятся до выходных В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 27 июня объявлено штормовое предупреждение. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

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