Жара 38°С на юге, ливни на севере: циклон атакует Казахстан
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Погодные условия в большинстве регионов Казахстана в ближайшие дни будут определяться влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Об этом сказано в прогнозе синоптиков РГП "Казгидромет" на 28, 29 и 30 июня 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Метеорологи уточняют, что ожидаются дожди с грозами, на западе, северо-западе, севере, востоке, в центре РК – сильные дожди с выпадением града.
"Лишь на юге и юго-востоке республики ожидается преимущественно погода без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также специалисты прогнозируют усиление ветра, в южных регионах страны возможны пыльные бури.
Что касается температуры воздуха, значительных изменений не ожидается.
Столбики термометров в дневное время достигнут отметки:
- на западе, северо-западе и севере страны +18+28°,
- в центре и на востоке Казахстана +20+33°,
- на юге и юго-востоке республики +27+38°.
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В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 27 июня объявлено штормовое предупреждение. Об этом можно прочитать по этой ссылке.
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