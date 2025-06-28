Токаев поручил Минздраву рассмотреть соглашение о лечении в Казахстане иностранцев

Во время встречи с представителями мировой нейрохирургии президент Касым-Жомарт Токаев выразил заинтересованность Казахстана в расширении международного сотрудничества, нацеленного на обмен опытом и трансферт медицинских технологий, сообщает Zakon.kz.

Глава государства высоко оценил значимость вклада участников X Всемирного конгресса нейрохирургического общества имени Уолтера Эдварда Денди, который состоится в Астане, в развитие мировой медицины.

"Каждый из вас – специалист высочайшего уровня, благодаря которому были спасены тысячи жизней. Вас объединяет общая благородная миссия – даже в крайне сложных случаях дарить людям шанс на выздоровление. Ваше присутствие здесь и проведение в Астане Конгресса нейрохирургов в очередной раз подтверждает, что у медицины нет границ. Нейрохирургия – это отрасль, в которой особое значение имеют наука и инновации", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Токаев подчеркнул, что Казахстан видит большой потенциал в развитии медицинского туризма, особенно в таких высокотехнологичных отраслях, как нейрохирургия.

"Готовы выстраивать устойчивые трансграничные связи для достижения прогресса в этой сфере", – предложил президент.

В свою очередь участники конгресса подчеркнули большие возможности Казахстана в развитии нейрохирургии и выразили поддержку дальнейшему взаимодействию, в том числе в обучении специалистов и обмене передовыми технологиями.

Фото: t.me/aqorda_resmi

В завершение Касым-Жомарт Токаев поблагодарил гостей за содержательную и продуктивную беседу.

Президент Казахстана поручил министру здравоохранения активизировать усилия по внедрению передовых технологий в нейрохирургию и в медицину в целом. Кроме того, проработать предложения главы Национального центра нейрохирургии Серика Акшулакова о заключении межправительственных соглашений с соседними странами по лечению в Казахстане иностранных граждан.

Фото: akorda.kz

На встрече также выступили президент нейрохирургического общества имени Уолтера Эдварда Денди, профессор нейрохирургии Университета Джорджа Вашингтона (США) Салим Абдулрауф; научный руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко (Россия) Александр Коновалов, руководитель отделения детской нейрохирургии и краниофациальной хирургии больницы Great Ormond Street, профессор детской нейрохирургии University College London (Великобритания) Нур уль Овейс Джилани, директор Департамента гамма-нож и стереотаксической нейрохирургии Исследовательской больницы Humanitas IRCCS (Италия) Пьеро Пикоцци, министр здравоохранения Акмарал Альназарова, председатель правления АО "Национальный центр нейрохирургии" Серик Акшулаков.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что проведение столь представительного форума в Казахстане свидетельствует о высоком признании достижений отечественной нейрохирургии. Он выразил уверенность, что конгресс внесет важный вклад в развитие международного сотрудничества в сфере нейрохирургии, будет способствовать обмену передовым опытом и технологиями.

