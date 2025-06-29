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Общество

Почему шерсть облезлая: в зоопарке Алматы ответили на критику и вопросы посетителей

животные, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 12:21 Фото: Instagram/almatyzoo
В Алматинском зоопарке ответили на многочисленные вопросы посетителей о том, почему некоторые животные летом выглядят не так презентабельно, как в другое время года, сообщает Zakon.kz.

По словам научного сотрудника зоопарка Юлии Дудкиной, так происходит из-за сезонной линьки животных. В пример она привела самца марала (крупного оленя):

"Казалось бы, выглядит он не очень хорошо, но это абсолютно нормальный и естественный процесс. Когда наступает жаркое время года, животные скидывают свою шерсть и остаются в легкой "одежде". Это позволяет им регулировать температуру своего тела и не получать перегрева".

Бараны, по словам Дудкиной, тоже сейчас в процессе линьки, поэтому шерсть у них не такая нарядная, как обычно.

"Но в природе это имеет огромное значение, потому что эту шерсть птицы используют для строительства гнезд. Наблюдая за баранами и маралами, посетители зоопарка могут увидеть, как птицы подлетают к этим животным и помогают им избавляться от шерсти", – пояснила она.

Эксперт отмечает, что в жаркую погоду замечательную шубку лисы тоже не увидеть. Она добавляет, что иногда посетители сообщают сотрудникам зоопарка, что лисы все время чешутся, но, как отметила Дудкина, они делают это, чтобы ускорить процесс линьки.

"Даже если внешний вид животных не совсем респектабельный, на их здоровье это никак не отражается", – говорит Дудкина.

Ранее в зоопарке Алматы показали птиц, спасающих мир. Речь шла о грифах, которые считаются вестниками смерти.

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Андрей Дюсупов
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