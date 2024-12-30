Нарядившиеся по-новогоднему альпаки умилили подписчиков зоопарка Алматы

Администрация зоопарка Алматы показала, как некоторые животные готовятся к празднованию Нового года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий видеоролик опубликовали в Instagram зоопарка южной столицы 30 декабря 2024 года.

"Наши модницы альпаки Венера и Мунира уже нарядились и готовы к празднику! Девочки, а вы уже подобрали себе наряд для встречи Нового года?" Администрация Алматинского зоопарка

Увиденное умилило подписчиков. Некоторые из них уже поздравили сотрудников и обитателей зоопарка Алматы с наступающим новым, 2025 годом:

"Ух ты, классно".

"Красавицы-девчонки".

"Здорово, с наступающим".

"Не сопротивлялись девочки, когда на них наряды надевали?"

"Чудесно! Спасибо! Дед Мороз и Снегурочка! С наступающим!"

"Ой, какие вы молодцы! Как весело, необычно, празднично! Здоровья всем служащим любимого зоопарка и его питомцам в новом году! Радости и благополучия!"

Также из комментариев стало известно, как Алматинский зоопарк работает 31 декабря и в праздничные дни.

"Работаем в обычном режиме с 09:00 до 18:00, касса – до 17:00", – ответила администрация Алматинского зоопарка.

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