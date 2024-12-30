Нарядившиеся по-новогоднему альпаки умилили подписчиков зоопарка Алматы
Фото: Instagram/almatyzoo
Администрация зоопарка Алматы показала, как некоторые животные готовятся к празднованию Нового года, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий видеоролик опубликовали в Instagram зоопарка южной столицы 30 декабря 2024 года.
"Наши модницы альпаки Венера и Мунира уже нарядились и готовы к празднику! Девочки, а вы уже подобрали себе наряд для встречи Нового года?"Администрация Алматинского зоопарка
Увиденное умилило подписчиков. Некоторые из них уже поздравили сотрудников и обитателей зоопарка Алматы с наступающим новым, 2025 годом:
- "Ух ты, классно".
- "Красавицы-девчонки".
- "Здорово, с наступающим".
- "Не сопротивлялись девочки, когда на них наряды надевали?"
- "Чудесно! Спасибо! Дед Мороз и Снегурочка! С наступающим!"
- "Ой, какие вы молодцы! Как весело, необычно, празднично! Здоровья всем служащим любимого зоопарка и его питомцам в новом году! Радости и благополучия!"
Также из комментариев стало известно, как Алматинский зоопарк работает 31 декабря и в праздничные дни.
"Работаем в обычном режиме с 09:00 до 18:00, касса – до 17:00", – ответила администрация Алматинского зоопарка.
Ранее администрация зоопарка Алматы поделилась забавным видео с африканскими львами, которые поиграли со снегом.
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