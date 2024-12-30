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Общество

Нарядившиеся по-новогоднему альпаки умилили подписчиков зоопарка Алматы

Нарядившиеся по-новогоднему альпаки умилили подписчиков зоопарка Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 19:27 Фото: Instagram/almatyzoo
Администрация зоопарка Алматы показала, как некоторые животные готовятся к празднованию Нового года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий видеоролик опубликовали в Instagram зоопарка южной столицы 30 декабря 2024 года.

"Наши модницы альпаки Венера и Мунира уже нарядились и готовы к празднику! Девочки, а вы уже подобрали себе наряд для встречи Нового года?"Администрация Алматинского зоопарка

Увиденное умилило подписчиков. Некоторые из них уже поздравили сотрудников и обитателей зоопарка Алматы с наступающим новым, 2025 годом:

  • "Ух ты, классно".
  • "Красавицы-девчонки".
  • "Здорово, с наступающим".
  • "Не сопротивлялись девочки, когда на них наряды надевали?"
  • "Чудесно! Спасибо! Дед Мороз и Снегурочка! С наступающим!"
  • "Ой, какие вы молодцы! Как весело, необычно, празднично! Здоровья всем служащим любимого зоопарка и его питомцам в новом году! Радости и благополучия!"

Также из комментариев стало известно, как Алматинский зоопарк работает 31 декабря и в праздничные дни.

"Работаем в обычном режиме с 09:00 до 18:00, касса – до 17:00", – ответила администрация Алматинского зоопарка.

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Ранее администрация зоопарка Алматы поделилась забавным видео с африканскими львами, которые поиграли со снегом.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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