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Общество

Медленно умирают?: что происходит с лисицей, ответили в зоопарке Алматы

лиса в зоопарке Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 16:40 Фото: Instagram/almatyzoo
Зоопарк Алматы продолжает реагировать на публикации обеспокоенных посетителей о том, что животным туго приходится в жаркие дни, сообщает Zakon.kz.

В этот раз поводом для беспокойства стала лиса. В соцсетях появились публикации о ее удручающем виде и якобы отсутствии воды.

пост о лисе из алматинского зоопарка, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 16:40

Фото: threads

пост о лисе из алматинского зоопарка, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 16:40

Фото: threads

В зоопарке поспешили успокоить гостей:

"Спешим успокоить: на фото лисица находится в период сезонной линьки. Линька – это естественный процесс смены меха. В мае-июне шерсть у многих животных выпадает неравномерно, поэтому мех может выглядеть клочковатым и не очень аккуратным. Хорошо проходящая линька, наоборот, является признаком здоровья животного. Поскольку наши питомцы остаются дикими животными, сотрудники не вмешиваются в этот процесс: не купают их и не вычесывают. Шерсть должна сменяться естественным путем".

Там также отметили, что все животные обеспечены постоянным доступом к свежей питьевой воде. Поилки расположены в домиках и укрытиях, где вода дольше остается чистой и прохладной. Воду регулярно меняют, а емкости тщательно моют.

"В жаркое время года для животных созданы дополнительные условия комфорта: бассейны, теневые укрытия, прохладные домики и системы туманообразования, которые помогают легче переносить высокие температуры. Спасибо за вашу внимательность и заботу о наших животных", – добавили в зоопарке.

12 июня в зоопарке объясняли ситуацию с белой медведицей Пургой, а 11 июня комментировали агрессивное поведение посетителей по отношению ко льву Джуме.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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