Зоопарк Алматы показал птиц, которые спасают мир

Фото: pexels

Администрация зоопарка Алматы продолжает делиться увлекательными фактами о животных и птицах. На этот раз речь пошла о грифах, которые считаются вестниками смерти, сообщает Zakon.kz.

Специалист зоопарка отмечает, что грифы благодаря своему рациону долгое время считались вестниками смерти, символами зла. Однако на самом деле они играют важнейшую роль в экосистемах, являясь санитарными службами, предотвращающими распространение заболеваний, которые могут передаваться через тела павших животных. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы хайуанаттар бағы / Алматинский зоопарк (@almatyzoo) "Из-за существовавших мифов грифы подвергались массовым преследованиям, что значительно снизило их популяцию. Но их роль в природе невозможно переоценить – это важные звенья в цепи уничтожения органических остатков и в предотвращении эпидемий". Пресс-служба зоопарка Алматы Материал по теме Легенды ледникового периода прибыли в зоопарк Караганды Ранее в зоопарке Алматы опубликовали забавное видео с полярными волчатами. Они появились на свет 28 апреля 2025 года и впервые прошли ветеринарный осмотр.

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