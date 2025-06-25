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Общество

Зоопарк Алматы показал птиц, которые спасают мир

грифы, мифы, вестник смерти, зоопарк Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 13:46 Фото: pexels
Администрация зоопарка Алматы продолжает делиться увлекательными фактами о животных и птицах. На этот раз речь пошла о грифах, которые считаются вестниками смерти, сообщает Zakon.kz.

Специалист зоопарка отмечает, что грифы благодаря своему рациону долгое время считались вестниками смерти, символами зла.

Однако на самом деле они играют важнейшую роль в экосистемах, являясь санитарными службами, предотвращающими распространение заболеваний, которые могут передаваться через тела павших животных.

"Из-за существовавших мифов грифы подвергались массовым преследованиям, что значительно снизило их популяцию. Но их роль в природе невозможно переоценить – это важные звенья в цепи уничтожения органических остатков и в предотвращении эпидемий".Пресс-служба зоопарка Алматы

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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