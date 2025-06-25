Зоопарк Алматы показал птиц, которые спасают мир
Фото: pexels
Администрация зоопарка Алматы продолжает делиться увлекательными фактами о животных и птицах. На этот раз речь пошла о грифах, которые считаются вестниками смерти, сообщает Zakon.kz.
Специалист зоопарка отмечает, что грифы благодаря своему рациону долгое время считались вестниками смерти, символами зла.
Однако на самом деле они играют важнейшую роль в экосистемах, являясь санитарными службами, предотвращающими распространение заболеваний, которые могут передаваться через тела павших животных.
"Из-за существовавших мифов грифы подвергались массовым преследованиям, что значительно снизило их популяцию. Но их роль в природе невозможно переоценить – это важные звенья в цепи уничтожения органических остатков и в предотвращении эпидемий".Пресс-служба зоопарка Алматы
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