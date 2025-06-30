В Казахстане усилят меры по защите медработников

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах правительства 30 июня 2025 года рассказала, какие меры планируется принять для усиления защиты медицинских работников в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр подчеркнула, что вопрос защиты медицинских работников от нападений на рабочих местах остается актуальным, несмотря на то, что в декабре 2023 года в Уголовный кодекс была внесена новая норма, предусматривающая привлечение к ответственности за причинение вреда здоровью различной степени тяжести.

"С 2024 года, в рамках действия данной нормы, мы наблюдаем, что лица, совершившие противоправные действия в отношении медицинских работников, включая случаи нападений во время исполнения ими профессиональных обязанностей, привлекаются к ответственности. Конечно, вопиющий последний случай, который был в Караганде с нашими докторами, показывает, что нам нужно принимать дополнительные меры по их защите непосредственно на рабочем месте, чтобы превентивно решать эти вопросы и не допускать подобных случаев", – дополнила Альназарова.

По ее словам, на данный момент вопрос был обсужден с министерством внутренних дел. Соответствующая рабочая группа уже занимается его проработкой.

"Речь идет, в том числе, об оснащении приемных покоев тревожными кнопками. Кроме того, планируется возобновить дежурства сотрудников полиции в стационарах – как это практиковалось ранее. Также будут ужесточены требования к охранным организациям, обеспечивающим безопасность в медицинских учреждениях. Этот вопрос требует времени, но он крайне актуален и не может быть отложен. Что касается ношения видео-жетонов сотрудниками скорой помощи – сейчас эта мера реализуется в пилотном режиме. В целом, они уже помогают: со стороны пациентов наблюдается больше дисциплины, и со стороны медработников, которые оказывают помощь. Поэтому это тоже определенный метод защиты наших сотрудников", – озвучила министр.

13 июня 2025 года мужчина напал на врачей детской больницы в Караганде.