#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.54
628.31
6.7
Общество

Изменились адреса дежурных ЦОНов в Астане, Алматы и еще двух городах

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 11:22 Фото: gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 2 сентября 2025 года обратились к услугополучателям, сообщает Zakon.kz.

Их проинформировали об изменении адресов дежурных ЦОНов:

"В Астане, Алматы, Таразе и Костанае изменились адреса дежурных центров обслуживания населения".

Актуальный список адресов дежурных ЦОНов

Фото: Instagram/gov4c.kz

В госкорпорации напомнили, что дежурные ЦОНы работают:

  • в будние дни с 09:00 до 20:00,
  • по субботам с 09:00 до 13:00.
"Дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00", – добавили в "Правительстве для граждан".

Ранее был опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов на День Конституции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Людей похищали и "вешали" на них кредиты: имущество на 2,7 млрд тенге арестовано у крупной ОПГ
Общество
11:27, Сегодня
Людей похищали и "вешали" на них кредиты: имущество на 2,7 млрд тенге арестовано у крупной ОПГ
Дирижеры неба: как авиадиспетчеры Казахстана управляют тысячами рейсов
Общество
11:23, Сегодня
Дирижеры неба: как авиадиспетчеры Казахстана управляют тысячами рейсов
Отбасы банк: 1,6 млрд тенге зачислены на счета 6 762 маленьких казахстанцев в рамках программы "Келешек"
Общество
11:13, Сегодня
Отбасы банк: 1,6 млрд тенге зачислены на счета 6 762 маленьких казахстанцев в рамках программы "Келешек"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: