Изменились адреса дежурных ЦОНов в Астане, Алматы и еще двух городах
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 2 сентября 2025 года обратились к услугополучателям, сообщает Zakon.kz.
Их проинформировали об изменении адресов дежурных ЦОНов:
"В Астане, Алматы, Таразе и Костанае изменились адреса дежурных центров обслуживания населения".
В госкорпорации напомнили, что дежурные ЦОНы работают:
- в будние дни с 09:00 до 20:00,
- по субботам с 09:00 до 13:00.
"Дежурные спецЦОНы в будние дни осуществляют прием заявлений с 09:00 до 18:00, а готовые документы выдаются до 20:00. По субботам заявления принимают с 09:00 до 12:00, готовые документы выдают до 13:00", – добавили в "Правительстве для граждан".
Ранее был опубликован график работы ЦОНов и спецЦОНов на День Конституции.
