Генерал-майора в отставке взяли под стражу – Антикор

Агентством по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении экс-командующего войсками регионального командования "Восток", генерал-майора в отставке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 30 июня 2025 года, он, злоупотребляя доверием добросовестного предпринимателя и пользуясь авторитетом высокопоставленного военного завладел его денежными средствами в особо крупном размере.

"Преступление совершено под предлогом получения высокой доходности от инвестиций в социальные проекты на территории Казахстана, якобы при содействии влиятельных представителей министерств и зарубежных партнеров. С санкции суда подозреваемый взят под стражу", – сказал Данияр Бигайдаров.

Также проверяется его возможная причастность к аналогичным уголовным правонарушениям. Расследование продолжается.

Ранее глава Минобороны вручил отличникам военных вузов и колледжей погоны.

