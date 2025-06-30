Генерал-майора в отставке взяли под стражу – Антикор
Фото: Zakon.kz
Агентством по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении экс-командующего войсками регионального командования "Восток", генерал-майора в отставке, сообщает Zakon.kz.
Как сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 30 июня 2025 года, он, злоупотребляя доверием добросовестного предпринимателя и пользуясь авторитетом высокопоставленного военного завладел его денежными средствами в особо крупном размере.
"Преступление совершено под предлогом получения высокой доходности от инвестиций в социальные проекты на территории Казахстана, якобы при содействии влиятельных представителей министерств и зарубежных партнеров. С санкции суда подозреваемый взят под стражу", – сказал Данияр Бигайдаров.
Также проверяется его возможная причастность к аналогичным уголовным правонарушениям. Расследование продолжается.
Ранее глава Минобороны вручил отличникам военных вузов и колледжей погоны.
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