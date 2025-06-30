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Общество

Генерал-майора в отставке взяли под стражу – Антикор

Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции, Агентство РК по противодействию коррупции, Антикор, Антикор РК, Антикоррупционная служба, коррупция, коррумпированность, коррупционеры, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 17:56 Фото: Zakon.kz
Агентством по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении экс-командующего войсками регионального командования "Восток", генерал-майора в отставке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров 30 июня 2025 года, он, злоупотребляя доверием добросовестного предпринимателя и пользуясь авторитетом высокопоставленного военного завладел его денежными средствами в особо крупном размере.

"Преступление совершено под предлогом получения высокой доходности от инвестиций в социальные проекты на территории Казахстана, якобы при содействии влиятельных представителей министерств и зарубежных партнеров. С санкции суда подозреваемый взят под стражу", – сказал Данияр Бигайдаров.

Также проверяется его возможная причастность к аналогичным уголовным правонарушениям. Расследование продолжается.

Ранее глава Минобороны вручил отличникам военных вузов и колледжей погоны. 

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Бауыржан Муканов
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