Глава Минобороны вручил отличникам военных вузов и колледжей погоны

В День государственных символов президент Казахстана – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев вручил офицерские погоны 14 лучшим выпускникам учебных заведений министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и КНБ.

В мероприятии приняли участие руководители государственных органов, депутаты Парламента, члены Национального курултая, обладатели званий Халық қаһарманы и Қазақстанның Еңбек Ері, ветераны Вооруженных сил, курсанты, родные и близкие.

Фото: gov.kz

Министр обороны вручил выпускникам Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи погоны лейтенанта. А молодые люди, успешно окончившие военные колледжи в Астане и Щучинске Акмолинской области, удостоились чести получить погоны младшего сержанта.

Вручая погоны лучшим курсантам и кадетам в День государственных символов, генерал-полковник Руслан Жаксылыков выразил уверенность в том, что выпускники будут достойно нести звание защитника Отечества и верны заветам отважных батыров.

Фото: gov.kz

В этно-мемориальном комплексе "Атамекен" погоны вручили и выпускникам военных колледжей.

"Сегодня мне присвоили первое воинское звание "младший сержант". Для меня большая честь получить погоны из рук министра обороны. Очень благодарен руководству Военного колледжа им. Шокана Уаликанова и командирам за знания, которые мы получили в его стенах. Постараюсь оправдать их доверие", – сказал Максим Ибрашев.

Фото: gov.kz

Своими впечатлениями поделилась и мама одного из лучших выпускников военного вуза.

Фото: gov.kz

"Мне было очень приятно присутствовать на таком важном для нашей страны и, конечно же, для нашей семьи мероприятии. Мой сын получил красный диплом и лейтенантские погоны из рук президента. Горжусь его достижениями и верю в него", – подчеркнула мама выпускника Амира Жолдыбекова Альфия Есенгалиева.

Выпускники военных вузов и колледжей поблагодарили президента страны и министра обороны за оказанную им честь и пообещали верно служить Родине и народу Казахстана.