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Общество

В Астане ключевой участок одной из улиц перекроют на несколько дней

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 20:13 Фото: pixabay
В Астане с 22 по 27 июля будет частично ограничено движение автотранспорта на участке улицы Чингиза Айтматова, сообщает Zakon.kz.

Ограничения затронут отрезок дороги от улицы Сыганак до улицы Жумабека Молдагалиева, где планируется проведение среднего ремонта дорожного полотна.

"Движение автотранспортных средств на указанном участке будет организовано в обоих направлениях по одной стороне проезжей части", – уточнили в управлении.

Власти призывают жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты, чтобы избежать заторов, и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что в Астане провели общественные обсуждения по внесению изменений и дополнений в генеральный план столицы до 2035 года. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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