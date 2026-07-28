Более 1 трлн тенге потратят на ремонт инженерных сетей в 2026 году

Вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев 28 июля 2026 года на заседании правительства рассказал о выделяемых на ремонт энергетической инфраструктуры средствах, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что управление реализацией национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов осуществляется посредством электронной платформы.

"На платформе в режиме реального времени и в открытом формате отражаются все этапы реализации проекта. В рамках платформы цифровизированы все основные бизнес-процессы. В 2025 году за счет финансирования в объеме 547 млрд тенге было отремонтировано 6,6 тыс. км инженерных сетей. Кроме того, восемь предприятий были выведены из зоны высокого риска", – сказал Дарбаев.

По его словам, в текущем году предусмотрен ремонт 12 тыс. км инженерных сетей за счет финансирования в объеме 1 трлн 138 млрд тенге.

"Из указанной суммы 759 млрд тенге направлены на финансирование строительных работ. По проектам стоимостью 379 млрд тенге, по которым определены EPC-подрядчики, ведутся разработка проектно-сметной документации и закуп материалов у отечественных товаропроизводителей. В 2026 году также планируется вывести еще восемь предприятий из категории объектов с критически высоким уровнем износа в категорию со средним уровнем износа", – добавил вице-министр.

Ранее вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев рассказал о планах по модернизации энергосектора страны.