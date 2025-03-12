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Право

Изменились правила кредитования строительства и модернизации систем водоснабжения

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 09:56 Фото: pexels
Приказом министра промышленности и строительства от 4 марта 2025 года внесены изменения в Правила кредитования строительства, реконструкции и модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменился заголовок документа – Правила кредитования строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Правила определяют порядок:

  • предоставления бюджетных кредитов на строительство, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения;
  • осуществления финансирования и мониторинга реализации инвестиционных проектов, направленных на строительство, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения за счет средств бюджетного кредита;
  • осуществления мониторинга финансового состояния конечных заемщиков. 

Кроме того, в новой редакции изложена часть пунктов документа.

Так, говорится, что бюджетные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения предоставляются на решение задач социальной политики государства в отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Предоставление бюджетных кредитов осуществляется согласно следующим принципам:

  • возвратности, предусматривающей обязательность погашения бюджетного кредита в соответствии с кредитным договором;
  • обеспеченности, предусматривающей наличие обеспечения исполнения обязательств;
  • платности, предусматривающей оплату заемщиком вознаграждения за предоставление бюджетного кредита;
  • срочности, предусматривающей установление срока предоставления бюджетного кредита.

Конечный заемщик использует средства бюджетного кредита на строительство, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения.

В случае использования бюджетного кредита не по целевому назначению конечный заемщик несет ответственность в соответствии со статьей 197 Кодекса условиями кредитного договора.

Предоставление бюджетного кредита конечному заемщику осуществляется в соответствии со следующими основными условиями кредитования:

  • отбор инвестиционных проектов осуществляется рабочей группой на основании заключения, подготовленного поверенным (агентом), а также в соответствии с критериями бюджетного кредитования;
  • определение конечного заемщика осуществляется на основе предварительного решения рабочей группы;
  • бюджетный кредит предоставляется на цели, указанные выше;
  • обеспечение исполнения обязательств по бюджетному кредиту;
  • установление срока кредитования на 20 лет;
  • установление ставки вознаграждения в размере 0,01% годовых;
  • применение единой технической политики, в том числе, внедрение новых современных и инновационных технологий, ориентированных на энергоэффективность и энергосбережение, а также приборизация и применение технологии, продлевающие срок службы оборудования при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
  • привлечение отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.
  • проведения мероприятий по энергоэффективности, ресурсосбережению и внедрению интеллектуальных систем для оптимизации и прозрачности бизнес-процессов в качестве улучшения качества предоставляемых услуг, инструментов цифровой экономики, улучшение корпоративного управления управляющих компаний, развития культуры и использования смарт устройств для конечных потребителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
  • кредитный договор заключается в тенге;
  • соблюдение конечным заемщиком условий кредитного договора, заключенного между заемщиком и конечным заемщиком;
  • согласование с поверенным (агентом) документов инвестиционного проекта;
  • обеспеченность приборами учета, в системах водоснабжения;
  • приоритетность реконструкции ветхих сетей;
  • применение автоматизации, приборизации и новых технологий;
  • кредитоспособности конечного заемщика.

В случае выбора обеспечения в виде залога при бюджетном кредитовании конечного заемщика в качестве предмета залога предоставляется следующее:

  • реконструированное и модернизированное недвижимое имущество конечного заемщика, в случае направления средств бюджетного кредита на реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения;
  • новый объект, в случае направления средств бюджетного кредита на строительство систем водоснабжения и водоотведения.

До поступления заявок на бюджетный кредит:

Заемщик:

  • разъясняет требования, предъявляемые к потенциальным конечным заемщикам;
  • размещает информацию о сроках и перечне документов, необходимых для предоставления заявки на бюджетный кредит в открытых источниках/официальном интернет-ресурсе заемщика;
  • разъясняет порядок рассмотрения заявок;
  • дает разъяснения об ответственности и возможных рисках конечного заемщика в случае невыполнения его обязательств по договору бюджетного кредитования;
  • обеспечивает конфиденциальность предоставленной информации;
  • консультирует потенциального конечного заемщика по возникшим у него вопросам;
  • формирует предварительный перечень инвестиционных проектов;

Поверенный (агент):

  • проводит предварительный отбор инвестиционных проектов потенциальных конечных заемщиков, представленных заемщиком;
  • по предварительно отобранным проектам согласовывает техническую спецификацию (задание) на проектирование строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения на предмет соответствия технической политике уполномоченного органа в области коммунального хозяйства.

Поверенный (агент) рассматривает представленный предварительный перечень инвестиционных проектов на предстоящие три года по следующим критериям в течение 10 рабочих дней:

  • аварийность систем водоснабжения и водоотведения;
  • износ систем водоснабжения и водоотведения в процентном соотношении от общего количества;
  • социально-экономическую значимость, в том числе улучшение количества предоставляемой услуги по водоснабжению и водоотведению на количество потребителей, количество подключаемых объектов при строительстве новых систем по водоснабжению и водоотведению, количество создаваемых постоянных рабочих мест;
  • обеспеченность приборами учета, в системах водоснабжения с функцией дистанционной передачи показаний.

После рассмотрения перечня инвестиционных проектов поверенный (агент) в течение трех рабочих дней направляет информацию Администратору бюджетной программы.

Указывается, что потенциальный конечный заемщик/заемщик до получения заключения государственной экспертизы согласовывает с поверенным (агентом) проектно-сметную документацию на предмет соответствия технологий, материалов и оборудования единой технической политике, автоматизации, цифровизации, приборов учета в системах водоснабжения и водоотведения с функцией дистанционной передачи показаний и современного оборудование для продления срока службы систем водоснабжения и водоотведения.

Все изменения и отклонения в проектно-сметной документации конечный заемщик осуществляет по предварительному согласию с поверенным (агентом).

Для осуществления мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения потенциальный конечный заемщик формирует заявку на бюджетный кредит и передает заемщику пакет необходимых документов.

Заявка на бюджетный кредит содержит следующие документы:

  • сопроводительное письмо на титульном бланке за подписью первого руководителя либо лица его замещающего с приложением документов на получение бюджетного кредита;
  • паспорт проекта;
  • заключение вневедомственной экспертизы и ресурсную смету;
  • схему водоснабжения и водоотведения и (или) обоснование инвестиций по водоснабжению и водоотведению;
  • финансовую отчетность потенциального конечного заемщика за подписью первого руководителя и главного бухгалтера за последние три года, а также пояснительные записки финансовой отчетности.
  • копия совместного приказа об утверждении инвестиционной программы субъекта естественной монополии;
  • финансовая модель с прогнозом финансовых показателей потенциального конечного заемщика, составленная по формам Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций.
  • обоснование, подтвержденное расчетами экономической и социальной эффективности, энергоэффективности и ресурсосбережения при использовании бюджетного кредита;
  • сведения о наличии (отсутствии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, получателя субсидии на момент подачи заявки;
  • информацию о поступлении платежей потребителей за услуги по водоснабжению и водоотведению;
  • информацию о привлечении отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
  • согласование с поверенным (агентом) проекта инвестиционной программы в части единой технической политики до ее утверждения;
  • информацию о применении новых технологий для продления срока службы систем водоснабжения и водоотведения;
  • информацию о наличии приборов учета в системах водоснабжения и водоотведения с функцией дистанционной передачи показаний.

На основе полученных документов и информации из иных подтвержденных источников (официальная статистика, интернет-сайты государственных органов, утвержденные планы развития регионов), поверенный составляет заключение о возможности выдачи бюджетного кредита за подписью первого руководителя или лица, его замещающего, заверенной печатью.

Заключение о возможности выдачи бюджетного кредита содержит:

  • оценку экономической эффективности и социальной значимости проекта, на реализацию которого представлена заявка на получение бюджетного кредита, по утвержденным критериям (снижение количества аварий на 100 км и износа сетей, сокращение водопотерь, коммерческих потерь, связанных с несовершенством учета, улучшение качества коммунальных услуг, количество кв. метров, жилья и социальных объектов);
  • информацию о согласовании с поверенным (агентом) предпроектной документации (технико-экономической обоснованию) или проектно-сметной документации с заключением вневедомственной экспертизы (при необходимости), технического задания на проектирование строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения (согласовано/не согласовано);
  • информацию о привлечении отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
  • информацию о проведении мероприятий:

- по энергоэффективности конечных потребителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

- по ресурсосбережению конечных потребителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

  • оценку заявки на получение бюджетного кредита по критериям окупаемости (возвратности) обеспеченности, платности и срочности, которые включают:

- результаты соответствия заявки целевому назначению использования бюджетных средств (соответствует/не соответствует);

- результаты соответствия срока кредитования действующим условия выдачи бюджетных кредитов (соответствует/не соответствует);

- результаты соответствия суммы кредита и предлагаемого обеспечения по нему. Сумма бюджетного кредита определяется с учетом стоимости залога и не должна превышать стоимость залога;

- результаты проверки окупаемости (возвратности) и платности бюджетного кредита по итогам финансово-хозяйственной деятельности потенциального конечного заемщика с учетом представленной финансовой отчетности и прогнозных финансовых моделей;

  • информацию о поступлении платежей потребителей за услуги по водоснабжению и водоотведению;
  • согласование проекта инвестиционной программы до ее утверждения.

Рабочей группой является консультативно-совещательный орган по выработке рекомендаций по предоставлению бюджетного кредита для проектов в сфере водоснабжения и водоотведения на основании заключения поверенного (агента).

Функциями рабочей группы является выработка рекомендаций по:

  • обеспечению своевременного и качественного отбора инвестиционных проектов;
  • объективной и всесторонней оценки представленных документов на получение бюджетного кредита;
  • принятию предварительного решения по итогам рассмотрения инвестиционных проектов.

Предусматривается, что информация о ходе строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения формируется организацией, осуществляющей технический надзор, ежемесячно и предоставляется в виде отчета о ходе реализации инвестиционного проекта поверенному (агенту).

Если в ходе проведения мониторинга реализации инвестиционных проектов поверенным будут выявлены факты нарушений/отклонений, допущенные при реализации инвестиционных проектов, то наряду со сводным отчетом поверенный (агент) составляет и направляет Администратору бюджетной программы уведомление о выявленных фактах нарушений/отклонений, либо препятствования конечным заемщиком в доступе к объекту строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.

Уведомление о выявленных фактах нарушений/отклонений, помимо информации о самих фактах нарушений, содержат предлагаемые поверенным рекомендации и меры по устранению и решению проблем.

Приказ вводится в действие с 22 марта 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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