Изменились правила кредитования строительства и модернизации систем водоснабжения
В частности, изменился заголовок документа – Правила кредитования строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.
Правила определяют порядок:
- предоставления бюджетных кредитов на строительство, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения;
- осуществления финансирования и мониторинга реализации инвестиционных проектов, направленных на строительство, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения за счет средств бюджетного кредита;
- осуществления мониторинга финансового состояния конечных заемщиков.
Кроме того, в новой редакции изложена часть пунктов документа.
Так, говорится, что бюджетные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения предоставляются на решение задач социальной политики государства в отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
Предоставление бюджетных кредитов осуществляется согласно следующим принципам:
- возвратности, предусматривающей обязательность погашения бюджетного кредита в соответствии с кредитным договором;
- обеспеченности, предусматривающей наличие обеспечения исполнения обязательств;
- платности, предусматривающей оплату заемщиком вознаграждения за предоставление бюджетного кредита;
- срочности, предусматривающей установление срока предоставления бюджетного кредита.
Конечный заемщик использует средства бюджетного кредита на строительство, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения.
В случае использования бюджетного кредита не по целевому назначению конечный заемщик несет ответственность в соответствии со статьей 197 Кодекса условиями кредитного договора.
Предоставление бюджетного кредита конечному заемщику осуществляется в соответствии со следующими основными условиями кредитования:
- отбор инвестиционных проектов осуществляется рабочей группой на основании заключения, подготовленного поверенным (агентом), а также в соответствии с критериями бюджетного кредитования;
- определение конечного заемщика осуществляется на основе предварительного решения рабочей группы;
- бюджетный кредит предоставляется на цели, указанные выше;
- обеспечение исполнения обязательств по бюджетному кредиту;
- установление срока кредитования на 20 лет;
- установление ставки вознаграждения в размере 0,01% годовых;
- применение единой технической политики, в том числе, внедрение новых современных и инновационных технологий, ориентированных на энергоэффективность и энергосбережение, а также приборизация и применение технологии, продлевающие срок службы оборудования при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
- привлечение отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.
- проведения мероприятий по энергоэффективности, ресурсосбережению и внедрению интеллектуальных систем для оптимизации и прозрачности бизнес-процессов в качестве улучшения качества предоставляемых услуг, инструментов цифровой экономики, улучшение корпоративного управления управляющих компаний, развития культуры и использования смарт устройств для конечных потребителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
- кредитный договор заключается в тенге;
- соблюдение конечным заемщиком условий кредитного договора, заключенного между заемщиком и конечным заемщиком;
- согласование с поверенным (агентом) документов инвестиционного проекта;
- обеспеченность приборами учета, в системах водоснабжения;
- приоритетность реконструкции ветхих сетей;
- применение автоматизации, приборизации и новых технологий;
- кредитоспособности конечного заемщика.
В случае выбора обеспечения в виде залога при бюджетном кредитовании конечного заемщика в качестве предмета залога предоставляется следующее:
- реконструированное и модернизированное недвижимое имущество конечного заемщика, в случае направления средств бюджетного кредита на реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения;
- новый объект, в случае направления средств бюджетного кредита на строительство систем водоснабжения и водоотведения.
До поступления заявок на бюджетный кредит:
Заемщик:
- разъясняет требования, предъявляемые к потенциальным конечным заемщикам;
- размещает информацию о сроках и перечне документов, необходимых для предоставления заявки на бюджетный кредит в открытых источниках/официальном интернет-ресурсе заемщика;
- разъясняет порядок рассмотрения заявок;
- дает разъяснения об ответственности и возможных рисках конечного заемщика в случае невыполнения его обязательств по договору бюджетного кредитования;
- обеспечивает конфиденциальность предоставленной информации;
- консультирует потенциального конечного заемщика по возникшим у него вопросам;
- формирует предварительный перечень инвестиционных проектов;
Поверенный (агент):
- проводит предварительный отбор инвестиционных проектов потенциальных конечных заемщиков, представленных заемщиком;
- по предварительно отобранным проектам согласовывает техническую спецификацию (задание) на проектирование строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения на предмет соответствия технической политике уполномоченного органа в области коммунального хозяйства.
Поверенный (агент) рассматривает представленный предварительный перечень инвестиционных проектов на предстоящие три года по следующим критериям в течение 10 рабочих дней:
- аварийность систем водоснабжения и водоотведения;
- износ систем водоснабжения и водоотведения в процентном соотношении от общего количества;
- социально-экономическую значимость, в том числе улучшение количества предоставляемой услуги по водоснабжению и водоотведению на количество потребителей, количество подключаемых объектов при строительстве новых систем по водоснабжению и водоотведению, количество создаваемых постоянных рабочих мест;
- обеспеченность приборами учета, в системах водоснабжения с функцией дистанционной передачи показаний.
После рассмотрения перечня инвестиционных проектов поверенный (агент) в течение трех рабочих дней направляет информацию Администратору бюджетной программы.
Указывается, что потенциальный конечный заемщик/заемщик до получения заключения государственной экспертизы согласовывает с поверенным (агентом) проектно-сметную документацию на предмет соответствия технологий, материалов и оборудования единой технической политике, автоматизации, цифровизации, приборов учета в системах водоснабжения и водоотведения с функцией дистанционной передачи показаний и современного оборудование для продления срока службы систем водоснабжения и водоотведения.
Все изменения и отклонения в проектно-сметной документации конечный заемщик осуществляет по предварительному согласию с поверенным (агентом).
Для осуществления мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения потенциальный конечный заемщик формирует заявку на бюджетный кредит и передает заемщику пакет необходимых документов.
Заявка на бюджетный кредит содержит следующие документы:
- сопроводительное письмо на титульном бланке за подписью первого руководителя либо лица его замещающего с приложением документов на получение бюджетного кредита;
- паспорт проекта;
- заключение вневедомственной экспертизы и ресурсную смету;
- схему водоснабжения и водоотведения и (или) обоснование инвестиций по водоснабжению и водоотведению;
- финансовую отчетность потенциального конечного заемщика за подписью первого руководителя и главного бухгалтера за последние три года, а также пояснительные записки финансовой отчетности.
- копия совместного приказа об утверждении инвестиционной программы субъекта естественной монополии;
- финансовая модель с прогнозом финансовых показателей потенциального конечного заемщика, составленная по формам Правил разработки или корректировки, проведения необходимых экспертиз инвестиционного предложения государственного инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций.
- обоснование, подтвержденное расчетами экономической и социальной эффективности, энергоэффективности и ресурсосбережения при использовании бюджетного кредита;
- сведения о наличии (отсутствии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, получателя субсидии на момент подачи заявки;
- информацию о поступлении платежей потребителей за услуги по водоснабжению и водоотведению;
- информацию о привлечении отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
- согласование с поверенным (агентом) проекта инвестиционной программы в части единой технической политики до ее утверждения;
- информацию о применении новых технологий для продления срока службы систем водоснабжения и водоотведения;
- информацию о наличии приборов учета в системах водоснабжения и водоотведения с функцией дистанционной передачи показаний.
На основе полученных документов и информации из иных подтвержденных источников (официальная статистика, интернет-сайты государственных органов, утвержденные планы развития регионов), поверенный составляет заключение о возможности выдачи бюджетного кредита за подписью первого руководителя или лица, его замещающего, заверенной печатью.
Заключение о возможности выдачи бюджетного кредита содержит:
- оценку экономической эффективности и социальной значимости проекта, на реализацию которого представлена заявка на получение бюджетного кредита, по утвержденным критериям (снижение количества аварий на 100 км и износа сетей, сокращение водопотерь, коммерческих потерь, связанных с несовершенством учета, улучшение качества коммунальных услуг, количество кв. метров, жилья и социальных объектов);
- информацию о согласовании с поверенным (агентом) предпроектной документации (технико-экономической обоснованию) или проектно-сметной документации с заключением вневедомственной экспертизы (при необходимости), технического задания на проектирование строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения (согласовано/не согласовано);
- информацию о привлечении отечественных товаропроизводителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
- информацию о проведении мероприятий:
- по энергоэффективности конечных потребителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
- по ресурсосбережению конечных потребителей при строительстве, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
- оценку заявки на получение бюджетного кредита по критериям окупаемости (возвратности) обеспеченности, платности и срочности, которые включают:
- результаты соответствия заявки целевому назначению использования бюджетных средств (соответствует/не соответствует);
- результаты соответствия срока кредитования действующим условия выдачи бюджетных кредитов (соответствует/не соответствует);
- результаты соответствия суммы кредита и предлагаемого обеспечения по нему. Сумма бюджетного кредита определяется с учетом стоимости залога и не должна превышать стоимость залога;
- результаты проверки окупаемости (возвратности) и платности бюджетного кредита по итогам финансово-хозяйственной деятельности потенциального конечного заемщика с учетом представленной финансовой отчетности и прогнозных финансовых моделей;
- информацию о поступлении платежей потребителей за услуги по водоснабжению и водоотведению;
- согласование проекта инвестиционной программы до ее утверждения.
Рабочей группой является консультативно-совещательный орган по выработке рекомендаций по предоставлению бюджетного кредита для проектов в сфере водоснабжения и водоотведения на основании заключения поверенного (агента).
Функциями рабочей группы является выработка рекомендаций по:
- обеспечению своевременного и качественного отбора инвестиционных проектов;
- объективной и всесторонней оценки представленных документов на получение бюджетного кредита;
- принятию предварительного решения по итогам рассмотрения инвестиционных проектов.
Предусматривается, что информация о ходе строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения формируется организацией, осуществляющей технический надзор, ежемесячно и предоставляется в виде отчета о ходе реализации инвестиционного проекта поверенному (агенту).
Если в ходе проведения мониторинга реализации инвестиционных проектов поверенным будут выявлены факты нарушений/отклонений, допущенные при реализации инвестиционных проектов, то наряду со сводным отчетом поверенный (агент) составляет и направляет Администратору бюджетной программы уведомление о выявленных фактах нарушений/отклонений, либо препятствования конечным заемщиком в доступе к объекту строительства, реконструкции и модернизации систем водоснабжения и водоотведения.
Уведомление о выявленных фактах нарушений/отклонений, помимо информации о самих фактах нарушений, содержат предлагаемые поверенным рекомендации и меры по устранению и решению проблем.
Приказ вводится в действие с 22 марта 2025 года.