Почему в поселки под Астаной до сих пор не подвели воду
Фото: МВД РК
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства 1 июля 2025 года рассказал, когда поселки Талапкер и Кажымукан под Астаной обеспечат чистой питьевой водой, передает корреспондент Zakon.kz.
Вопрос поднял премьер-министр Олжас Бектенов.
"Реализация некоторых проектов затянулась. Например, модернизация группового водопровода "Соколов" в СКО, а также проект по проведению водопровода до сел Талапкер и Кажымукан в Акмолинской области. В чем причина? Какие работы ведутся?" – поинтересовался он.
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ответ сослался на недостаток финансирования и подрядчиков.
"Выигравшие подрядчики некачественно осуществляли работы. В настоящее время из Нацфонда на два проекта выделено 5 млрд 800 млн тенге, из Спецфонда выделено 5,5 млрд тенге. По проекту "Соколов" не хватает еще 650 млн тенге. В настоящее время работы ведутся согласно графику с подрядчиками. В этом году планируем завершить большую часть работ. В 2026 году проведем приемку объекта", – добавил министр.
Однако премьер-министр отметил, что "финансирование выделено" и что "необходимо ввести проекты в эксплуатацию своевременно".
Ранее Бектенов поручил обеспечить казахстанцев качественной питьевой водой.
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