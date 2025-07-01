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Общество

Почему в поселки под Астаной до сих пор не подвели воду

Астана, села, вода , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 11:48 Фото: МВД РК
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства 1 июля 2025 года рассказал, когда поселки Талапкер и Кажымукан под Астаной обеспечат чистой питьевой водой, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял премьер-министр Олжас Бектенов.

"Реализация некоторых проектов затянулась. Например, модернизация группового водопровода "Соколов" в СКО, а также проект по проведению водопровода до сел Талапкер и Кажымукан в Акмолинской области. В чем причина? Какие работы ведутся?" – поинтересовался он.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ответ сослался на недостаток финансирования и подрядчиков.

"Выигравшие подрядчики некачественно осуществляли работы. В настоящее время из Нацфонда на два проекта выделено 5 млрд 800 млн тенге, из Спецфонда выделено 5,5 млрд тенге. По проекту "Соколов" не хватает еще 650 млн тенге. В настоящее время работы ведутся согласно графику с подрядчиками. В этом году планируем завершить большую часть работ. В 2026 году проведем приемку объекта", – добавил министр.

Однако премьер-министр отметил, что "финансирование выделено" и что "необходимо ввести проекты в эксплуатацию своевременно".

Ранее Бектенов поручил обеспечить казахстанцев качественной питьевой водой.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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