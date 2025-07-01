Почему в поселки под Астаной до сих пор не подвели воду

Фото: МВД РК

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства 1 июля 2025 года рассказал, когда поселки Талапкер и Кажымукан под Астаной обеспечат чистой питьевой водой, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял премьер-министр Олжас Бектенов. "Реализация некоторых проектов затянулась. Например, модернизация группового водопровода "Соколов" в СКО, а также проект по проведению водопровода до сел Талапкер и Кажымукан в Акмолинской области. В чем причина? Какие работы ведутся?" – поинтересовался он. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ответ сослался на недостаток финансирования и подрядчиков. "Выигравшие подрядчики некачественно осуществляли работы. В настоящее время из Нацфонда на два проекта выделено 5 млрд 800 млн тенге, из Спецфонда выделено 5,5 млрд тенге. По проекту "Соколов" не хватает еще 650 млн тенге. В настоящее время работы ведутся согласно графику с подрядчиками. В этом году планируем завершить большую часть работ. В 2026 году проведем приемку объекта", – добавил министр. Однако премьер-министр отметил, что "финансирование выделено" и что "необходимо ввести проекты в эксплуатацию своевременно". Ранее Бектенов поручил обеспечить казахстанцев качественной питьевой водой.

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