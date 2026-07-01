На Алматы надвигаются сильные дожди, а что ждет Астану и Шымкент – прогноз непогоды на 2-4 июля

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В ближайшие три дня Алматы накроют дожди с грозами, местами сильные. В Астане тоже будет дождливо и возможен град. А в Шымкенте ожидаются кратковременные дожди и жара до +32°С. Об этом говорится в прогнозе на 2-4 июля 2026 года, который предоставили в РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 2 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С.

переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С. 3 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С.

переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С. 4 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +21+23°С. Прогноз погоды по Алматы 2 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем сильный дождь, шквал. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С.

переменная облачность, временами дождь, гроза, днем сильный дождь, шквал. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С. 3 июля: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +23+25°С. 4 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Шымкенту 2 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +26+28°С.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +26+28°С. 3 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С. 4 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С. Материал по теме Июль 2026 проверит Казахстан на прочность: жара до +45°C, ливни, град и пыльные бури Ранее синоптики сообщили, что погода в Казахстане резко изменится – ожидаются сильные дожди, град и жара до +37°C. Подробнее о погоде на 2-4 июля 2026 года можете узнать здесь.

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