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Общество

На Алматы надвигаются сильные дожди, а что ждет Астану и Шымкент – прогноз непогоды на 2-4 июля

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 14:41 Фото: unsplash
В ближайшие три дня Алматы накроют дожди с грозами, местами сильные. В Астане тоже будет дождливо и возможен град. А в Шымкенте ожидаются кратковременные дожди и жара до +32°С. Об этом говорится в прогнозе на 2-4 июля 2026 года, который предоставили в РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 2 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер южный, юго-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С.
  • 3 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +24+26°С.
  • 4 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +21+23°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 2 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем сильный дождь, шквал. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +27+29°С.
  • 3 июля: переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +23+25°С.
  • 4 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 3-8, временами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +25+27°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 2 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +26+28°С.
  • 3 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.
  • 4 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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