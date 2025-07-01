На проспекте Абая в Алматы перекроют одну полосу: сроки и участок

Жителей Алматы предупредили об очередных дорожных изменениях. На этот раз движение ограничат на проспекте Абая со 2 июля по 15 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в Telegram-канале Almaty_Joly, в связи с проведением строительно-монтажных работ по прокладке водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Мамыр-4, в период с 2 июля по 15 августа 2025 года будет временно ограничено движение по одной полосе проспекта Абая в восточном направлении – на участке от улицы Момышулы до улицы Саина.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Жителей и гостей города в очередной раз попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям, а также заранее планировать маршрут движения и строго соблюдать требования временных дорожных знаков.

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Также ранее мы сообщали, что в связи с проведением строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта BRT по улице Желтоксан в Алматы вводятся временные ограничения движения. Поэтому с 08:00 до 22:00 1 июля 2025 года движение будет перекрыто на участке от улицы Гоголя до проспекта Райымбек батыра.