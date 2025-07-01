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Общество

Скандал в вузе Бишкека: отчислены 20 студентов из Казахстана

Скандал в вузе Бишкека: отчислены 20 студентов из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 16:14 Фото: Instagram/gknb.official
Факты служебного подлога выявлены в Кыргызском государственном университете (КГУ) им. И. Арабаева. Об этом 1 июля 2025 года заявили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) КР, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что Госкомитетом нацбезопасности КР "получены достоверные сведения о нарушениях, связанных с обучением иностранных студентов" в КГУ.

"Установлено, что ряд иностранных студентов, официально зачисленных в учебное заведение, фактически отсутствовали в стране и не принимали участия в образовательном процессе, находясь за пределами Кыргызской Республики. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса КР ("Служебный подлог")".ГКНБ КР

Отмечается, что в рамках следственно-оперативных мероприятий проведена комиссионная проверка, подтвердившая указанные нарушения.

"В результате проверки принято решение об отчислении 59 иностранных студентов, из которых:

  • 30 – граждане Республики Узбекистан,
  • 20 – граждане Республики Казахстан,
  • 9 – граждане Российской Федерации", – подчеркнули в ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР продолжает проведение следственно-оперативных мероприятий по установлению круга лиц из числа преподавательского и административного состава КГУ, причастных к выявленным нарушениям.

Ранее в Госкомитете нацбезопасности КР заявили о задержании нескольких лиц, подозреваемых в финансировании преступной деятельности организованной преступной группы (ОПГ) Камчыбека Асанбека

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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