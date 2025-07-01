Скандал в вузе Бишкека: отчислены 20 студентов из Казахстана
Из распространенного релиза следует, что Госкомитетом нацбезопасности КР "получены достоверные сведения о нарушениях, связанных с обучением иностранных студентов" в КГУ.
"Установлено, что ряд иностранных студентов, официально зачисленных в учебное заведение, фактически отсутствовали в стране и не принимали участия в образовательном процессе, находясь за пределами Кыргызской Республики. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса КР ("Служебный подлог")".ГКНБ КР
Отмечается, что в рамках следственно-оперативных мероприятий проведена комиссионная проверка, подтвердившая указанные нарушения.
"В результате проверки принято решение об отчислении 59 иностранных студентов, из которых:
- 30 – граждане Республики Узбекистан,
- 20 – граждане Республики Казахстан,
- 9 – граждане Российской Федерации", – подчеркнули в ГКНБ КР.
В настоящее время ГКНБ КР продолжает проведение следственно-оперативных мероприятий по установлению круга лиц из числа преподавательского и административного состава КГУ, причастных к выявленным нарушениям.
Ранее в Госкомитете нацбезопасности КР заявили о задержании нескольких лиц, подозреваемых в финансировании преступной деятельности организованной преступной группы (ОПГ) Камчыбека Асанбека