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Общество

За помощью к депутатам обратились сотрудники "Казахстанской авиационной индустрии"

ТОО &quot;Казахстанская авиационная индустрия&quot; обратилась за помощью к депутатам , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 23:37 Фото: пресс-служба ТОО "Казахстанская авиационная индустрия"
В единственном отечественном предприятии по ремонту и техническому обслуживанию самолетов и беспилотных летательных аппаратов обратились за помощью к мажилисменам, сообщает Zakon.kz.

ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" – единственный в стране авиационно-технический центр, с февраля 2024 года находится в глубоком кризисе.

По многочисленным обращениям работников и профессионального сообщества, 1 июля на предприятие прибыла группа депутатов Мажилиса. Парламентарии провели встречу с коллективом, ознакомились с производственными мощностями и лично выслушали специалистов. 

"Глава государства четко говорил: нужно усиливать производственные мощности, развивать малую авиацию, поддерживать отечественные предприятия. Здесь есть все, чтобы выполнять эти задачи. Но сегодня завод не работает не потому, что не умеет, а потому, что его поставили в тупик. Отсутствие заказов, аресты, споры за землю, долги, которые не дали закрыть вовремя – это не экономика, это отсутствие элементарной организованности", – подчеркнул депутат Мажилиса Павел Казанцев.

Более 85% сотрудников переведены в режим простоя, не получают заработную плату, с предприятия уходят специалисты, прошедшие подготовку за рубежом. Счета и имущество в аресте, а производство заморожено. Все шесть самолетов, находящиеся в ангарах, стоят без движения уже пятый год.

"Завод может выполнять до десяти капитальных ремонтов в год, и уже доказал это на практике. Но без расчетов по уже выполненным заказам, без поступления новых контрактов и при постоянной блокировке счетов, даже самая современная инфраструктура превращается в пустые ангары", – отметил гендиректор ТОО "Казахстанская авиационная индустрия" Кайрат Жауханов.

Фото: пресс-служба ТОО "Казахстанская авиационная индустрия"

Со слов гендиректора, они не просят льгот. Сотрудники просят право работать.

"Здесь есть все – оборудование, компетенции, производственные цепочки. Мы уже потеряли более сотни специалистов. Если ничего не изменить – потеряем и завод. А вместе с ним – и то, что может стать основой казахстанской авиапромышленности", – заявил Жауханов.

Фото: пресс-служба ТОО "Казахстанская авиационная индустрия"

Парламентарии работают:

  • над поиском источников финансирования;
  • обсуждают механизм государственных заказов и защиты производственной базы предприятия.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утверждена концепция для развития гражданской беспилотной авиации.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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