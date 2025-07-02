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Общество

Донеры, мороженое и крысы стали проблемой для жильцов высотки в Алматы

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 06:45 Фото: Zakon.kz
Жильцы алматинской многоэтажки жалуются на стихийную торговлю прямо под окнами, сообщает Zakon.kz.

Со слов жителей дома, киоски с фастфудом, мороженым и напитками занимают их парковочные места. Причем никто из собственников на установку разрешения не давал. Возмущает соседей и то, что ларьки якобы подключены к общедомовым счетчикам. И платить за все приходится самим жильцам, передает "КТК".

Они уверены, что председатель ОСИ самовольно разрешил установку трех киосков с едой и пристройку ресторана, от которых исходит постоянный шум и антисанитария. По их мнению, все объекты стоят незаконно. Чиновники пока признали нелегальным только один ларек – с мороженым. Его уже убрали.

Только председатель ОСИ себя виноватым не считает. Он утверждает, что деньги за аренду торговых мест идут на благоустройство дома.

"Я за свой счет поставил вот эти фонарные столбы. Я потратил на это примерно больше двух млн тенге. Озеленение то же со своего кармана оплачивал", – заявил журналистам председатель ОСИ ЖК "Уш Сункар" Бекболат Камбарбаев.

Полицейские Караганды устроили погоню за пьяным водителем мусоровоза.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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