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Общество

Стало известно еще об одном амнистированном казахстанце

судья в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 11:42 Фото: суд Акмолинской области
В Акмолинской области суд применил закон "Об амнистии...", сообщает Zakon.kz.

2 июля 2025 года стало известно, что Жаксынский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, совершившего угон мотоцикла.

"Судом установлено, что Е. совершил преступление небольшой тяжести, вину признал, ущерб потерпевшему возместил в полном объеме. В суде Е. заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с принятием закона "Об амнистии...". Потерпевший и прокурор не против освобождения подсудимого от уголовной ответственности", – сообщили в суде.

Там напомнили, что согласно закону РК "Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан", от уголовной ответственности освобождаются люди, совершившие преступления небольшой тяжести.

Постановлением суда уголовное дело в отношении акмолинца прекращено с освобождением от уголовной ответственности на основании Закона РК "Об амнистии...".

Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали о первом казахстанце, освобожденном по амнистии.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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