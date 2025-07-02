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Общество

В Астане зафиксирован всплеск новых форм наркобизнеса

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 16:07 Фото: pexels
Начальник Управления досудебного расследования прокуратуры города Астаны Олжас Жаппаров на брифинге 2 июля 2025 года рассказал о необходимости модернизации методов борьбы с наркопреступностью, передает корреспондент Zakon.kz.

Столичные полицейские на сегодня столкнулись с новой угрозой. 

"В последние годы в Астане наблюдается рост интернет-торговли наркотиками через Telegram, Element, Instagram, OLX, а также использование криптовалют для расчетов и создание нарколабораторий для изготовления синтетических наркотиков", – сообщил Олжас Жаппаров. 

По его словам, значительная часть преступлений совершается бесконтактным способом – через так называемые "закладки", что требует модернизации подходов к выявлению и пресечению преступлений.

"В городе заблокировано 42 Telegram-канала, распространявших наркотики, арестованы денежные средства на сумму около 50 млн тенге, а также криптовалюта эквивалентная 5 тысяч долларов. Пресечена деятельность одной нарколаборатории, поставлявшей синтетические вещества в Астану из другого региона, запущен бот в Telegram, через который граждане могут анонимно сообщать о фактах наркорекламы (двое информаторов поощрены) и заблокировано 600 сайтов, размещавших рекламу наркосредств", – пояснил спикер.

26 июня 2025 года начальник Департамента информатизации и связи МВД РК Сергей Варго рассказал о планах использовать дроны в борьбе с наркопреступностью.     

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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