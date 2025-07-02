В Астане зафиксирован всплеск новых форм наркобизнеса

Начальник Управления досудебного расследования прокуратуры города Астаны Олжас Жаппаров на брифинге 2 июля 2025 года рассказал о необходимости модернизации методов борьбы с наркопреступностью, передает корреспондент Zakon.kz.

Столичные полицейские на сегодня столкнулись с новой угрозой.

"В последние годы в Астане наблюдается рост интернет-торговли наркотиками через Telegram, Element, Instagram, OLX, а также использование криптовалют для расчетов и создание нарколабораторий для изготовления синтетических наркотиков", – сообщил Олжас Жаппаров.

По его словам, значительная часть преступлений совершается бесконтактным способом – через так называемые "закладки", что требует модернизации подходов к выявлению и пресечению преступлений.

"В городе заблокировано 42 Telegram-канала, распространявших наркотики, арестованы денежные средства на сумму около 50 млн тенге, а также криптовалюта эквивалентная 5 тысяч долларов. Пресечена деятельность одной нарколаборатории, поставлявшей синтетические вещества в Астану из другого региона, запущен бот в Telegram, через который граждане могут анонимно сообщать о фактах наркорекламы (двое информаторов поощрены) и заблокировано 600 сайтов, размещавших рекламу наркосредств", – пояснил спикер.

26 июня 2025 года начальник Департамента информатизации и связи МВД РК Сергей Варго рассказал о планах использовать дроны в борьбе с наркопреступностью.