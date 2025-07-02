#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
519.29
613.28
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
519.29
613.28
6.62
Общество

Аномально жаркая погода надвигается на Алматы и Шымкент, а чего ждать жителям Астаны

Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 16:03 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня. Из него следует, что с 3 по 5 июля 2025 года в столице ожидаются дожди с грозами, а на два крупнейших мегаполиса надвигается аномально жаркая погода, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 3 июля: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер южный, юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 9-14, во второй половине дня порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем сильная жара +33+35°C.
  • 4 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью 3-8, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем сильная жара +33+35°C.
  • 5 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +21+23°C.

Прогноз погоды по Алматы

  • 3 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем сильная жара +34+36°C.
  • 4 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +35+37°C.
  • 5 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°C, днем очень сильная жара +37+39°C.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 3 июля: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем сильная жара +38+40°C.
  • 4 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем сильная жара +41+43°C.
  • 5 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +25+27°C, днем сильная жара +40+42°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 16:03
К жителям Алматы, Астаны и еще одного города синоптики обратились с предупреждением

Ранее синоптики сообщили, что экстремальная жара до +47°C накроет юг Казахстана. Подробнее о погоде на 3, 4 и 5 июля 2025 года можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Астане зафиксирован всплеск новых форм наркобизнеса
Общество
16:07, Сегодня
В Астане зафиксирован всплеск новых форм наркобизнеса
В Алмалинском районе Алматы завершено строительство школы на 1500 мест с 4 спортзалами
Общество
15:39, Сегодня
В Алмалинском районе Алматы завершено строительство школы на 1500 мест с 4 спортзалами
Могут ли ограничить движение грузового транспорта в Астане, рассказали в полиции
Общество
15:35, Сегодня
Могут ли ограничить движение грузового транспорта в Астане, рассказали в полиции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: