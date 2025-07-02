Аномально жаркая погода надвигается на Алматы и Шымкент, а чего ждать жителям Астаны
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня. Из него следует, что с 3 по 5 июля 2025 года в столице ожидаются дожди с грозами, а на два крупнейших мегаполиса надвигается аномально жаркая погода, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 3 июля: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер южный, юго-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 9-14, во второй половине дня порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем сильная жара +33+35°C.
- 4 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью 3-8, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем сильная жара +33+35°C.
- 5 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +21+23°C.
Прогноз погоды по Алматы
- 3 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем сильная жара +34+36°C.
- 4 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +35+37°C.
- 5 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°C, днем очень сильная жара +37+39°C.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 3 июля: небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем сильная жара +38+40°C.
- 4 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем сильная жара +41+43°C.
- 5 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +25+27°C, днем сильная жара +40+42°C.
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К жителям Алматы, Астаны и еще одного города синоптики обратились с предупреждением
Ранее синоптики сообщили, что экстремальная жара до +47°C накроет юг Казахстана. Подробнее о погоде на 3, 4 и 5 июля 2025 года можете узнать по ссылке.
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