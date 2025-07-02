К жителям Алматы, Астаны и еще одного города синоптики обратились с предупреждением
Об этом предупредили синоптики.
"2 июля 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Жезказгане, Алматы, ночью в Астане".РГП "Казгидромет"
Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
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Ранее синоптики предоставили консультативный прогноз погоды по Казахстану на июль 2025 года. Из него следует, что некоторые регионы страны накроет очень сильная жара до +46°С. Подробнее об этом можете прочитать здесь.