К жителям Алматы, Астаны и еще одного города синоптики обратились с предупреждением

В трех казахстанских городах сегодня ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили синоптики.

"2 июля 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Жезказгане, Алматы, ночью в Астане". РГП "Казгидромет"

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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Ранее синоптики предоставили консультативный прогноз погоды по Казахстану на июль 2025 года. Из него следует, что некоторые регионы страны накроет очень сильная жара до +46°С. Подробнее об этом можете прочитать здесь.