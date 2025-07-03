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Общество

Всем мамам посвящается: ролик казахстанки о сборах детей в лагерь вызвал шквал откликов

дети, лагерь, блогер, два вида мам, тревожность, видео, смех, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 14:05 Фото: pexels
Одним из приключений на летних каникулах для школьников зачастую являются детские лагеря. Которые весьма спасают работающих родителей от поиска занятий и развлечений для любимого чада. Казахстанский блогер Лаура Еркебулан сняла ролик, продемонстрировав два вида матерей, сообщает Zakon.kz.

Сначала Еркебулан с юмором показала и рассказала, "как ненормальная мать провожает ребенка в лагерь".

"Полотенце взяла, доча? Туалетную бумагу, зубную пасту не забудь! Я так переживаю! Куртку возьми, вдруг холодно будет! Все кушай, а то похудеешь! Хоть чаще звони! Сердце не на месте!" – причитает героиня, активно перемещаясь по квартире.

Уже после представлена "реакция нормальной матери". Еркебулан выбегает с чемоданом дочери из подъезда, торопя ее словами: "Быстрее! Опоздаем!"

Заталкивая ребенка в автобус, она приговаривает: "Уезжай, уже по тебе скучаю". А затем, возвращаясь, говорит: "Уф, проводила. Хоть на один рот меньше кормить!"

В подписи к видео автор спросила у подписчиков: "Вы какая мама? 1/2 вариант?"

К счастью, все восприняли ролик положительно, оценив иронию и творческий подход Еркебулан. Также подписчицы поделились своими историями и душевными терзаниями.

  • Сначала переживаю, а потом прыгаю в шлепках.
  • Я нормальная и адекватная, но первый вариант.
  • Только сегодня своих в лагерь отправила. Я и первый, и второй вариант. Ох, уж эти эмоциональные качели.
  • Я тоже первая, к сожалению. Дети уже взрослые, а я такая же. Но это мои, внутренние, переживания. Им я не надоедаю.
  • Я третий вариант, которая не отправляет своих детей в лагерь.
  • Я – золотая середина между ними.
  • Я – сначала первый, а когда уедет – уже второй. А потом, когда звонить будет и говорить, что что-то забыл, включается третий: "Как ты собираешься, ничего не взял? Сиди теперь там без ничего!"
  • Я – вторая мама в квадрате.
  • Я первая, 100%.

Ранее мы рассказывали, что зачастую многие стоят перед выбором, что лучше дарить – подарок или деньги. Облегчает ситуацию момент, когда виновник торжества сам озвучивает желаемый презент. В Алматы журналисты провели интересный опрос среди прохожих на улицах города.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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