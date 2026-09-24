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Происшествия

В Астане дорожная ссора закончилась арестом двух мужчин

Дорожная ссора закончилась арестом двух мужчин в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 20:27 Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении двух мужчин, устроивших конфликт из-за дорожной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе суда, инцидент произошел 23 сентября 2026 года. В ходе ссоры мужчины, которые ранее не были знакомы, выражались друг в адрес друга нецензурной бранью, нарушив общественный порядок.

Оба признали вину в суде. Их действия подтвердили протоколы об административных правонарушениях, видеозапись конфликта, опубликованная в соцсети, а также рапорт сотрудника полиции.

Мужчин признали виновными в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 434 КоАП. Суд учел признание вины и то, что правонарушение было совершено ими впервые. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Каждому назначили административный арест сроком на 10 суток.

Постановления суда пока не вступили в законную силу.

Ранее сообщалось, когда полицейские могут останавливать водителей на дорогах Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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