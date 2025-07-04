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Общество

Жара до 42°С, дожди и град: какими будут выходные в Алматы, Шымкенте и Астане

погода, Алматы, Астана, Шымкент, казгидромет, зной, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 15:54 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" подсказали жителям Алматы, Астаны и Шымкента о том, к какой погоде им готовиться на этих выходных. Так, с 5 по 7 июля 2025 года жителям столицы стоит подготовить зонты. В свою очередь, в двух других городах осадков не будет, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 5 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер западный, северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 22-24 тепла.
  • 6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 26-28 тепла.
  • 7 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 26-28 тепла.

Прогноз погоды по Алматы

  • 5 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 тепла, днем сильная жара 36-38 градусов.
  • 6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 31-33 тепла.
  • 7 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 32-34 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 5 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 тепла, днем сильная жара 40-42 градуса.
  • 6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 35-37 тепла.
  • 7 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 35-37 тепла.

Показатели высокой температуры чреваты получением теплового удара и некомфортным самочувствием. В Министерстве здравоохранения ранее рассказали, как защитить себя от опасного зноя.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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