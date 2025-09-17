#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.54
637.09
6.52
Общество

Не убирайте зонты: в Астане и Алматы снова дожди и похолодание

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 14:13 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны на 18, 19 и 20 сентября 2025 года. Так, жителям Астаны и Алматы стоит готовиться к дождям и не убирать в дальний ящик зонты. В Шымкенте же осадков по-прежнему не будет, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 18 сентября: переменная облачность, временами дождь. Порывы ветра составят 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +16+18°C.
  • 19 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер поднимется до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +16+18°C.
  • 20 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +19+21°C.

Алматы

  • 18 сентября: переменная облачность, временами дождь. Временами порывы составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +17+19°C.
  • 19 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +16+18°C.
  • 20 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +18+20°C.

Шымкент

  • 18 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +22+24°C.
  • 19 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +23+25°C.
  • 20 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +26+28°C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 14:13
Заморозки, похолодание, сильные дожди и град обрушатся на Казахстан

Тем временем жители Алматы активно вспоминают ливень, прошедший 16 сентября. Так, после дождя в городе "пострадали" автомобили: на улице Аманжол 13 машин провалились под асфальт. Как выяснилось, автомобили были в движении, но постепенно дорогу стало размывать и машины попали в западню.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 14:13
Половина нормы за вечер: дождь в Алматы 16 сентября превзошел все ожидания

Кроме того, новый асфальт успел разрушиться под автобусами и техникой. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Заморозки, похолодание, сильные дожди и град обрушатся на Казахстан
11:44, Сегодня
Заморозки, похолодание, сильные дожди и град обрушатся на Казахстан
Холодные ночи и грозы: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте
14:52, 16 сентября 2025
Холодные ночи и грозы: какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте
Дожди придут в Астану, Алматы и Шымкент
13:59, 15 сентября 2025
Дожди придут в Астану, Алматы и Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: