Не убирайте зонты: в Астане и Алматы снова дожди и похолодание

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны на 18, 19 и 20 сентября 2025 года. Так, жителям Астаны и Алматы стоит готовиться к дождям и не убирать в дальний ящик зонты. В Шымкенте же осадков по-прежнему не будет, сообщает Zakon.kz.

Астана

18 сентября: переменная облачность, временами дождь. Порывы ветра составят 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +16+18°C.

19 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер поднимется до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +16+18°C.

20 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3+5°C, днем +19+21°C.

Алматы

18 сентября: переменная облачность, временами дождь. Временами порывы составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +17+19°C.

19 сентября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +16+18°C.

20 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +18+20°C.

Шымкент

18 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°C, днем +22+24°C.

19 сентября: переменная облачность, без осадков. Возможен сильный ветер. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +23+25°C.

20 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +26+28°C.

Тем временем жители Алматы активно вспоминают ливень, прошедший 16 сентября. Так, после дождя в городе "пострадали" автомобили: на улице Аманжол 13 машин провалились под асфальт. Как выяснилось, автомобили были в движении, но постепенно дорогу стало размывать и машины попали в западню.

Кроме того, новый асфальт успел разрушиться под автобусами и техникой. Об этом можно прочитать по этой ссылке.