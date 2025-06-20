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Общество

До 393 тысяч тенге: в Павлодарской области объявят ЧС и начнут выплаты пострадавшим

Павлодарская область, последствия урагана, акимат, обращение, ущерб, выплаты, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 17:13 Фото: gov.kz
19 июня 20205 года по Павлодарской области прошел ураган, который нанес существенный ущерб в ряде населенных пунктов. Уже сегодня, 20 июня, региональная пресс-служба акимата заявила о работе по оценке причиненного вреда, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что организованы выезды комиссий на места, также осуществляется прием заявлений от пострадавших граждан.

"По итогам заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС".Пресс-служба акимата Павлодарской области

Также особо подчеркнуто, что обращения на устранение последствий стихии принимаются с 20 по 30 июня.

В Павлодаре заявки принимаются по телефонам: 109, 112, 32-36-92.

Еще один важный момент:

"Для отдельных категорий граждан – жителей частных домов, пострадавших от урагана, предусмотрена единовременная социальная помощь в размере 100 МРП (393 200 тенге)".

Для получения выплаты необходимо предоставить:

  • справку УЧС (действительна в течение 6 месяцев);
  • правоустанавливающие документы на имущество;
  • уведомление о наличии банковского счета;
  • удостоверение личности (копия и оригинал).

Подать документы и получить необходимую консультацию можно по следующим адресам:

  • Павлодар, ул. Кривенко, 25 – фронт-офис Open Pavlodar, стол №3.
  • Аксу – ул. Пушкина, 70/2;
  • Экибастуз – ул. Энергетиков, 62, тел: 34-77-04, + 77757100291(WhatsApp);
  • Баянаульский район – п. Баянаул, ул. Қ. Сатпаева 45, Центр приема граждан, тел: +77779393500, +77712168242, 87184091203;
  • Павлодарский район – ул. Каирбаева 32, тел. +77051527967, 32-20-89;
  • Майский район- с. Коктобе, ул. Аблайхана, 34, тел. +77473708518.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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