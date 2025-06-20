До 393 тысяч тенге: в Павлодарской области объявят ЧС и начнут выплаты пострадавшим

19 июня 20205 года по Павлодарской области прошел ураган, который нанес существенный ущерб в ряде населенных пунктов. Уже сегодня, 20 июня, региональная пресс-служба акимата заявила о работе по оценке причиненного вреда, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что организованы выезды комиссий на места, также осуществляется прием заявлений от пострадавших граждан.

"По итогам заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС". Пресс-служба акимата Павлодарской области

Также особо подчеркнуто, что обращения на устранение последствий стихии принимаются с 20 по 30 июня.

В Павлодаре заявки принимаются по телефонам: 109, 112, 32-36-92.

Еще один важный момент:

"Для отдельных категорий граждан – жителей частных домов, пострадавших от урагана, предусмотрена единовременная социальная помощь в размере 100 МРП (393 200 тенге)".

Для получения выплаты необходимо предоставить:

справку УЧС (действительна в течение 6 месяцев);

правоустанавливающие документы на имущество;

уведомление о наличии банковского счета;

удостоверение личности (копия и оригинал).

Подать документы и получить необходимую консультацию можно по следующим адресам:

Павлодар, ул. Кривенко, 25 – фронт-офис Open Pavlodar, стол №3.

Аксу – ул. Пушкина, 70/2;

Экибастуз – ул. Энергетиков, 62, тел: 34-77-04, + 77757100291(WhatsApp);

Баянаульский район – п. Баянаул, ул. Қ. Сатпаева 45, Центр приема граждан, тел: +77779393500, +77712168242, 87184091203;

Павлодарский район – ул. Каирбаева 32, тел. +77051527967, 32-20-89;

Майский район- с. Коктобе, ул. Аблайхана, 34, тел. +77473708518.

Материал по теме Серьезные последствия урагана в Павлодарской области: фото и видео

19 июня в Павлодарской области был зафиксирован штормовой ветер скоростью до 43 м/с. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре, вызвала отключение электроэнергии, зафиксированы случаи травматизма среди населения.

Материал по теме Формула везения: стихия в Павлодаре разделила судьбы двух водителей

В результате ураганного ветра один человек погиб, более 10 – пострадали.