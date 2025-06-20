До 393 тысяч тенге: в Павлодарской области объявят ЧС и начнут выплаты пострадавшим
В ведомстве уточнили, что организованы выезды комиссий на места, также осуществляется прием заявлений от пострадавших граждан.
"По итогам заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС".Пресс-служба акимата Павлодарской области
Также особо подчеркнуто, что обращения на устранение последствий стихии принимаются с 20 по 30 июня.
В Павлодаре заявки принимаются по телефонам: 109, 112, 32-36-92.
Еще один важный момент:
"Для отдельных категорий граждан – жителей частных домов, пострадавших от урагана, предусмотрена единовременная социальная помощь в размере 100 МРП (393 200 тенге)".
Для получения выплаты необходимо предоставить:
- справку УЧС (действительна в течение 6 месяцев);
- правоустанавливающие документы на имущество;
- уведомление о наличии банковского счета;
- удостоверение личности (копия и оригинал).
Подать документы и получить необходимую консультацию можно по следующим адресам:
- Павлодар, ул. Кривенко, 25 – фронт-офис Open Pavlodar, стол №3.
- Аксу – ул. Пушкина, 70/2;
- Экибастуз – ул. Энергетиков, 62, тел: 34-77-04, + 77757100291(WhatsApp);
- Баянаульский район – п. Баянаул, ул. Қ. Сатпаева 45, Центр приема граждан, тел: +77779393500, +77712168242, 87184091203;
- Павлодарский район – ул. Каирбаева 32, тел. +77051527967, 32-20-89;
- Майский район- с. Коктобе, ул. Аблайхана, 34, тел. +77473708518.
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