В каких регионах Казахстана 11 июля ожидается сильная жара до +41°С

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 11 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, на большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, град, шквал, на севере, востоке, юго-востоке страны ожидается сильный дождь.

"На западе, юго-западе, юге страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, ночью на юге – пыльная буря, ночью и утром на севере – туман", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской, на востоке Алматинской, Костанайской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на севере, западе, востоке Актюбинской областей, в центре Карагандинской области, на юге, востоке, севере, в центре области Улытау, на западе, юге Акмолинской, на западе Павлодарской, на северо-западе, западе, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, в области Жетысу, на западе, юге, востоке Карагандинской области, в центре, на юге Актюбинской, на северо-западе, в центре Мангистауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем сильная жара в Западно-Казахстанской, Атырауской областях – до +35+39°С, в Мангистауской области до +36+41°С, в Актюбинской области +35+38°С.

Ранее синоптики рассказали о погоде, которая ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня.