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Общество

Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в первые дни июля

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 30 июня по 2 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане

  • 30 июня: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +22+24°.
  • 1 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°.
  • 2 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +28+30°.

Прогноз погоды в Алматы

  • 30 июня: ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +27+29°.
  • 1 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +31+33°.
  • 2 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, днем порывы до 12 метров. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +31+33°.

Прогноз погоды в Шымкенте

  • 30 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +32+33°.
  • 1 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +35+37°.
  • 2 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +37+39°.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий понедельник, 30 июня 2025 года. Согласно прогнозу, на территории страны сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами. Лишь один регион останется без осадков.

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Андрей Дюсупов
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