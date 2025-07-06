Ремонт исторического здания больницы в Казахстане снова отложили

Реконструкцию бывшей железнодорожной больницы в городе Алматы снова отложили, сообщает Zakon.kz.

Проект реабилитационного центра для детей, который планируют расположить в здании, не прошел экспертизу, передает "24kz". Как рассказали журналистам в городском Управлении строительства, обновленный проект планируют повторно отправить на проверку до сентября.

Если все пройдет успешно, строительно-монтажные работы начнутся уже в ноябре.

После завершения ремонтных работ центр будет принимать до 250 детей в смену. Здесь смогут проходить реабилитацию дети с ДЦП, нарушениями речи, движений и развития.

Само здание построено в конце 1940-х годов и считается одним из самых красивых архитектурных памятников города. При реконструкции фасад обещают восстановить, сохранив его исторический облик.

На днях в городской клинической больнице №4 Алматы успешно проведена сложнейшая операция по тотальному ревизионному эндопротезированию коленного сустава у 64-летнего пациента с искусственным сердцем.