В центре Алматы государству вернули больницу и два земельных участка

Прокуратура Алматы добилась возврата в государственную собственность здания железнодорожной больницы и двух земельных участков, расположенных в центре города. Общая стоимость возвращенного имущества превышает 2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальному сообщению городской прокуратуры за 28 июля 2026 года, в 2018 году здание бывшего Железнодорожного госпиталя медицины катастроф и прилегающие к нему земельные участки были выведены в частную собственность через цепочку сделок. При этом, подчеркивают в ведомстве, участки оздоровительного назначения были реализованы с нарушением требований земельного и имущественного законодательства.

Во время судебного разбирательства было установлено, что участники сделок были аффилированы между собой, а государственное имущество было отчуждено в обход конкурентных процедур.

По иску прокуратуры Алмалинского района суд признал сделки недействительными. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений, и оно вступило в законную силу.

"В результате государству возвращены два земельных участка общей площадью 0,3 гектара и здание площадью 1 628 квадратных метров стоимостью свыше 2 млрд тенге". Пресс-служба прокуратуры Алматы

В прокуратуре также отметили, что ранее удалось отменить торги по исполнительному производству, связанному с реализацией этого имущества. Это позволило предотвратить дополнительные судебные разбирательства вокруг объекта.

2 июля мы рассказывали о другом событии. Тогда в Алматы государству вернули 17 земельных участков в районе Бутаковки.