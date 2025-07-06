Спасатели обратились к казахстанцам по особому поводу
Фото: Zakon.kz
Спасатели ДЧС г. Астаны перешли на усиленный вариант несения службы во время праздничных и выходных дней, а также усилили контроль за водной безопасностью, сообщает Zakon.kz.
Спасатели следят за соблюдением правил безопасности на воде, ведут профилактические беседы с отдыхающими, уделяют особое внимание местам массового скопления людей и не разрешенным местам для купания.
МЧС призывает соблюдать меры предосторожности у воды:
- Не купайтесь в неустановленных местах;
- Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- Не оставляйте детей без присмотра;
- Используйте спасательные жилеты при передвижении на лодках и катерах.
Ранее в Астане рожденным в День столицы сделали трогательный сюрприз.
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