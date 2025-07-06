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Общество

Спасатели обратились к казахстанцам по особому поводу

Водолаз, водолазы, спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2025 04:59 Фото: Zakon.kz
Спасатели ДЧС г. Астаны перешли на усиленный вариант несения службы во время праздничных и выходных дней, а также усилили контроль за водной безопасностью, сообщает Zakon.kz.

Спасатели следят за соблюдением правил безопасности на воде, ведут профилактические беседы с отдыхающими, уделяют особое внимание местам массового скопления людей и не разрешенным местам для купания.

МЧС призывает соблюдать меры предосторожности у воды:

  • Не купайтесь в неустановленных местах;
  • Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • Не оставляйте детей без присмотра;
  • Используйте спасательные жилеты при передвижении на лодках и катерах.

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Аксинья Титова
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