Казахстан восстановил статус благополучной страны по ряду заболеваний животных

Казахстан успешно провел работы с Всемирной организацией здравоохранения животных, что позволило восстановить и признать статус благополучной страны по ящуру, гриппу птиц, африканской чуме свиней и лошадей и классической чуме свиней, передает корреспондент Zakon.kz.

В результате проведенной работы заболеваемость животных за последние 3 года сократилась на 49,1%, а в текущем году – на 56,3% к аналогичному периоду прошлого года.

"Благодаря достигнутому эпизоотическому благополучию восстановлены и признаны статусы благополучия юго-восточных областей Казахстана по ряду заболеваний. Сняты временные ограничения КНР по гриппу птиц и ящуру, а Россия отменила ограничения по ящуру в юго-восточной зоне", – сказал Айдарбек Сапаров 8 июля 2025 года на заседании правительства.

В реестре европейских стран зарегистрировано 62 казахстанских предприятия. В текущем году Казахстан получил официальное разрешение на экспорт меда в страны ЕС, ведутся работы по открытию экспорта продукции аквакультуры, конины и молока. В реестре экспортеров в Китай 2649 казахстанских предприятий.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует увеличить экспорт мяса до 50 тыс. тонн в год. Фермеров поддержат 100 млрд тенге по программам льготного кредитования.