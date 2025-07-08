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Политика

Казахстан восстановил статус благополучной страны по ряду заболеваний животных

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 10:53 Фото: primeminister.kz
Казахстан успешно провел работы с Всемирной организацией здравоохранения животных, что позволило восстановить и признать статус благополучной страны по ящуру, гриппу птиц, африканской чуме свиней и лошадей и классической чуме свиней, передает корреспондент Zakon.kz.

В результате проведенной работы заболеваемость животных за последние 3 года сократилась на 49,1%, а в текущем году – на 56,3% к аналогичному периоду прошлого года.  

"Благодаря достигнутому эпизоотическому благополучию восстановлены и признаны статусы благополучия юго-восточных областей Казахстана по ряду заболеваний. Сняты временные ограничения КНР по гриппу птиц и ящуру, а Россия отменила ограничения по ящуру в юго-восточной зоне", – сказал Айдарбек Сапаров 8 июля 2025 года на заседании правительства.

В реестре европейских стран зарегистрировано 62 казахстанских предприятия. В текущем году Казахстан получил официальное разрешение на экспорт меда в страны ЕС, ведутся работы по открытию экспорта продукции аквакультуры, конины и молока. В реестре экспортеров в Китай 2649 казахстанских предприятий.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует увеличить экспорт мяса до 50 тыс. тонн в год. Фермеров поддержат 100 млрд тенге по программам льготного кредитования. 

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Бауыржан Муканов
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