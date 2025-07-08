Новую уголовную статью хотят ввести в Казахстане

Фото: primeminister.kz

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве 8 июля 2025 года рассказал, как будут бороться с дилерами, которые продают на рынках мясо и животных без ветеринарных справок, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МСХ сообщил, что случай заражения животных сибирской язвой в Атбасаре и последующие действия их владельцев выявили ряд слабых мест. "Этот скот не был учтен, не вакцинирован своевременно. В этой связи сейчас мы будем усиливать контроль в этой сфере. Будет спрос с владельцев животных – так разводить скот нельзя! Отелилась корова, через семь дней он должен будет поставить на учет теленка, бирку на уши повесить. Но некоторые пренебрегают этими требованиями. Теперь поручение дано – провести подворовой обход и разъяснить требования закона: пока не было штрафов за отсутствие бирок, а теперь такие штрафы ужесточим, может быть, в два раза поднимем его размер. И будем привлекать к ответственности не только владельцев, но и ветеринаров, которые там работают. Почему они не следят за вверенной территорией?" – заявил Айдарбек Сапаров. Сегодня размер штрафа, по его словам, составляет 30 тыс. тенге. "Сейчас есть дилеры, которые скупают скот и продают на базарах – без бумаг и справок ветеринарных. Для них будет предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной ответственности. Планируем ввести в закон такую норму. Иначе никак. Надо ужесточать контроль в этой сфере. Ведь так можно нанести вред обществу, заразить большое количество людей. Только разрабатываем (поправки. – Прим. ред.), осенью придут депутаты, тогда видно будет – поддержат они или нет. Но работы по наложению штрафов мы сейчас уже начнем", – резюмировал Айдарбек Сапаров. 30 июня 2025 года министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова подтвердила факт заражения людей сибирской язвой в Атбасарском районе Акмолинской области. 2 июля 2025 года в Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства прокомментировали распространяющуюся информацию о вспышке сибирской язвы на мясном рынке "Әлем" в Астане.

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