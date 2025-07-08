"Дубай, отдыхай" и "Где спасатели?": рекордный Балхаш вызвал споры в Казнете

Казахстанцы, спасаясь от жары, заполонили все имеющиеся водоемы и озера. Так, в прошедшие выходные, с 4 по 7 июля 2025 года, жители страны решили отправиться на Балхаш. Тем самым отдыхающие установили рекордный туристический уикенд, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата Карагандинской области, за три дня город и прибрежные зоны посетили свыше 60 000 человек. Этот показатель на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также отмечено, что центральные пляжи ежедневно принимали до 10 000 отдыхающих.

Пресс-служба акимата разместила и видео с отдыхающими. Пляжи, заполненные людьми, вызвали противоречивые впечатления у пользователей Казнета.

Так, одни с юмором отметили: "Дубай, отдыхай. Балхаш, процветай. Круто".

Другие же уточнили: "Город не готов. За 30 лет можно было уже давно конфетку из сделать". Можно встретить в комментариях и претензии к отсутствию сотрудников коммунальных служб, спасателей, общественных туалетов. Возмущаются отдыхающие и высокими ценами на низкий сервис.

Материал по теме Семь человек погибли в жуткой аварии на трассе около Балхаша

Тем временем в выходные на Капшагае произошла трагедия – утонула девушка. Теперь работа зоны отдыха, где произошел трагический случай, временно приостановлена.