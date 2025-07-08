"Дубай, отдыхай" и "Где спасатели?": рекордный Балхаш вызвал споры в Казнете
По данным акимата Карагандинской области, за три дня город и прибрежные зоны посетили свыше 60 000 человек. Этот показатель на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также отмечено, что центральные пляжи ежедневно принимали до 10 000 отдыхающих.
Пресс-служба акимата разместила и видео с отдыхающими. Пляжи, заполненные людьми, вызвали противоречивые впечатления у пользователей Казнета.
Так, одни с юмором отметили: "Дубай, отдыхай. Балхаш, процветай. Круто".
Другие же уточнили: "Город не готов. За 30 лет можно было уже давно конфетку из сделать". Можно встретить в комментариях и претензии к отсутствию сотрудников коммунальных служб, спасателей, общественных туалетов. Возмущаются отдыхающие и высокими ценами на низкий сервис.
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