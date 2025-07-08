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Общество

Землетрясение на юге Казахстана: были ли зафиксированы разрушения и жертвы

Землетрясение на юге Казахстана: были ли зафиксированы разрушения и жертвы, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 15:52 Фото: Telegram/qr_tjm
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана сегодня, 8 июля 2025 года, предоставили оперативную информацию по обстановке после землетрясения, которое произошло на юге страны, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что на базе командного центра МЧС РК и ДЧС Жамбылской области создан оперативный штаб.

"В оперативном штабе командного центра МЧС проведена видеоконференцсвязь под председательством вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК Батырбека Абашева. Обсуждена текущая обстановка в регионах. Силы и средства МЧС РК находятся в полной готовности к реагированию. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало".Пресс-служба МЧС РК

Фото: Telegram/qr_tjm

В ведомстве отметили, что открыта горячая линия для связи и помощи:

  • Командный центр МЧС РК – 8 (7172) 55-96-21;
  • ДЧС Жамбылской области – 8 (7262) 51-41-67.
"Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана продолжает мониторинг и поддерживает постоянную связь с регионами. Просим граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации", – заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области зафиксировали землетрясение. Cогласно информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 4,6 произошло 8 июля 2025 года в 14:29 по времени Астаны. Эпицентр находился в 126 км от Тараза.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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