Землетрясение на юге Казахстана: были ли зафиксированы разрушения и жертвы

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана сегодня, 8 июля 2025 года, предоставили оперативную информацию по обстановке после землетрясения, которое произошло на юге страны, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что на базе командного центра МЧС РК и ДЧС Жамбылской области создан оперативный штаб.

"В оперативном штабе командного центра МЧС проведена видеоконференцсвязь под председательством вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК Батырбека Абашева. Обсуждена текущая обстановка в регионах. Силы и средства МЧС РК находятся в полной готовности к реагированию. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало". Пресс-служба МЧС РК

Фото: Telegram/qr_tjm

В ведомстве отметили, что открыта горячая линия для связи и помощи:

Командный центр МЧС РК – 8 (7172) 55-96-21;

ДЧС Жамбылской области – 8 (7262) 51-41-67.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана продолжает мониторинг и поддерживает постоянную связь с регионами. Просим граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации", – заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области зафиксировали землетрясение. Cогласно информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 4,6 произошло 8 июля 2025 года в 14:29 по времени Астаны. Эпицентр находился в 126 км от Тараза.