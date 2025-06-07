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Общество

О разрушениях и пострадавших после землетрясения в Алматы высказались в МЧС

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 10:19 Фото: Zakon.kz
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана 7 июня 2025 года предоставили информацию о разрушениях и пострадавших после утреннего землетрясения, которое произошло в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что жители Алматы ощутили 2-балльное землетрясение.

"Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка – стабильная", – заявили в пресс-службе МЧС РК в субботу.

Как отмечается, специалистами ГУ "Казселезащита" МЧС проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме".Пресс-служба МЧС РК

О том, что делать во время землетрясения и как собрать "тревожный чемоданчик", можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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