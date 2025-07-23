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Общество

Землетрясение в двух областях Казахстана: в МЧС высказались о разрушениях и пострадавших

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 18:37 Фото: Zakon.kz
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана предоставили информацию о разрушениях и пострадавших после землетрясения, которое произошло 23 июля 2025 года в двух областях, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что специалистами ГУ "Казселезащита" МЧС проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков.

Также сообщается, что был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная", – заявили в пресс-службе МЧС РК в среду.

Ранее сообщалось, что в Казахстане произошло землетрясение. В МЧС уточнили, что подземные толчки ощущались в области Абай и Восточно-Казахстанской области. Эпицентр был расположен в 793 км на северо-восток от Алматы на территории РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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