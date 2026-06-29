Генпрокуратура призвала казахстанцев срочно проверить банковские карты из-за риска уголовной ответственности

Сегодня, 29 июня 2026 года, в Генеральной прокуратуре (ГП) Казахстана сделали важное напоминание о рисках дропперства и срочно призвали граждан проверить банковские карты из-за риска уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе отметили, что дропперы являются ключевым звеном интернет-мошенничества, обеспечивая вывод и легализацию похищенных средств: только за последние пять месяцев с их помощью злоумышленники обналичили порядка 400 млн тенге, похищенных у граждан.

"С момента введения уголовной ответственности за дропперство (с 16 сентября 2025 года) зарегистрировано более 700 дел по ст. 232-1 Уголовного кодекса РК. По этой статье предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы за незаконную передачу банковских счетов или проведение переводов денег в интересах других лиц. За это время к ответственности привлечены 216 дропперов, из них 202 уже осуждены судом". Пресс-служба ГП РК

К примеру, в Западно-Казахстанской области суд приговорил 7 студентов колледжа в возрасте 19 лет к 3 годам ограничения свободы.

"Они открывали банковские счета и передавали доступ мошенникам. Через эти счета обналичено более 4 млн тенге, похищенных у граждан, в том числе у пенсионеров. Теперь они обязаны соблюдать установленные судом ограничения, принудительно трудиться и находиться на учете пробации. В случае неисполнения этих требований наказание заменяется лишением свободы с направлением в исправительное учреждение". Пресс-служба ГП РК

Кроме уголовной ответственности, дропперам грозят банковские ограничения, блокировка счетов и другие меры финансового воздействия.

Такие же риски, как подчеркнули в Генпрокуратуре, возникают при торговле цифровыми активами на нелицензированных биржах в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА). Как правило, через них мошенники отмывают преступные доходы.

"Если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы", – заявили в ГП РК, обращаясь к казахстанцам.

В соответствии с примечанием к ст. 232-1 Уголовного кодекса РК лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности .

В Генпрокуратуре граждан призвали не становиться инструментом в руках злоумышленников.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что казахстанца, обманувшего абитуриентов с ЕНТ на 28 млн тенге, вернули из Албании.