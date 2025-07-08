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Общество

Одну из улиц дважды перекроют в Алматы

Ремонт тротуара, укладка тротуара, ремонтные работы тротуаров, строительство тротуаров, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 17:53 Фото: Zakon.kz
В Алматы на время перекроют участок ул. Дулати. Причина – средний ремонт, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 июля 2025 года, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly:

"В связи с проведением среднего ремонта участка ул. Дулати вводятся временные ограничения движения".

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Согласно информации, движение будет перекрыто на участке ул. Дулати:

  • с 22:00 8 июля до 06:00 9 июля – от моста в районе здания "Казселезащита" до ресторана "Ұлытау";
  • с 22:00 9 июля до 06:00 10 июля – от ресторана "Ұлытау" до ресторанного комплекса "Тілек Тас".
"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", – призвали жителей и гостей Алматы.

Ранее алматинцев предупредили о перекрытии сразу нескольких улиц. Подробнее об этом можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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