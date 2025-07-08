Одну из улиц дважды перекроют в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы на время перекроют участок ул. Дулати. Причина – средний ремонт, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 8 июля 2025 года, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly:
"В связи с проведением среднего ремонта участка ул. Дулати вводятся временные ограничения движения".
Фото: Telegram/AlmatyJoly
Согласно информации, движение будет перекрыто на участке ул. Дулати:
- с 22:00 8 июля до 06:00 9 июля – от моста в районе здания "Казселезащита" до ресторана "Ұлытау";
- с 22:00 9 июля до 06:00 10 июля – от ресторана "Ұлытау" до ресторанного комплекса "Тілек Тас".
"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", – призвали жителей и гостей Алматы.
Ранее алматинцев предупредили о перекрытии сразу нескольких улиц. Подробнее об этом можете узнать здесь.
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