Одну из улиц дважды перекроют в Алматы

В Алматы на время перекроют участок ул. Дулати. Причина – средний ремонт, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 июля 2025 года, стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly:

"В связи с проведением среднего ремонта участка ул. Дулати вводятся временные ограничения движения".

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Согласно информации, движение будет перекрыто на участке ул. Дулати:

с 22:00 8 июля до 06:00 9 июля – от моста в районе здания "Казселезащита" до ресторана "Ұлытау";

– от моста в районе здания "Казселезащита" до ресторана "Ұлытау"; с 22:00 9 июля до 06:00 10 июля – от ресторана "Ұлытау" до ресторанного комплекса "Тілек Тас".

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", – призвали жителей и гостей Алматы.

Ранее алматинцев предупредили о перекрытии сразу нескольких улиц. Подробнее об этом можете узнать здесь.