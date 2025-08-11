#АЭС в Казахстане
События

Миннауки опубликовало важную информацию касательно грантов от акиматов

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 18:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Местные исполнительные органы Казахстана начали прием заявлений на государственные образовательные гранты на 2025-2026 учебный год, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 августа сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

По данным ведомства, в текущем году акиматы выделили 1544 гранта для целевой подготовки по приоритетным специальностям.

Наибольшее количество грантов предусмотрено акиматом столицы – 526, далее следуют Восточно-Казахстанская область – 299, город Шымкент – 285, Атырауская область – 265, область Абай – 200, Туркестанская область – 180, Западно-Казахстанская область – 128, Мангистауская область – 108. В остальных регионах количество грантов составляет менее 100.

Для участия в конкурсе претенденты должны подать заявление в приемную комиссию вуза, а также предоставить документ об образовании, сертификат ЕНТ, копию документа, удостоверяющего личность, и при наличии – документы, подтверждающие льготы.

Сроки приема документов можно уточнить в акиматах и приемных комиссиях вузов. Решение о предоставлении гранта принимает специальная комиссия при акимате. Прием в высшие учебные заведения завершится 25 августа.

Ранее Министерство науки и высшего образования Казахстана 7 августа 2025 года представило список обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
