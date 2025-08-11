Миннауки опубликовало важную информацию касательно грантов от акиматов

Местные исполнительные органы Казахстана начали прием заявлений на государственные образовательные гранты на 2025-2026 учебный год, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 августа сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.



По данным ведомства, в текущем году акиматы выделили 1544 гранта для целевой подготовки по приоритетным специальностям.

Наибольшее количество грантов предусмотрено акиматом столицы – 526, далее следуют Восточно-Казахстанская область – 299, город Шымкент – 285, Атырауская область – 265, область Абай – 200, Туркестанская область – 180, Западно-Казахстанская область – 128, Мангистауская область – 108. В остальных регионах количество грантов составляет менее 100.

Для участия в конкурсе претенденты должны подать заявление в приемную комиссию вуза, а также предоставить документ об образовании, сертификат ЕНТ, копию документа, удостоверяющего личность, и при наличии – документы, подтверждающие льготы.

Сроки приема документов можно уточнить в акиматах и приемных комиссиях вузов. Решение о предоставлении гранта принимает специальная комиссия при акимате. Прием в высшие учебные заведения завершится 25 августа.

Ранее Министерство науки и высшего образования Казахстана 7 августа 2025 года представило список обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год.

