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Общество

Завораживающий "лавандовый рай" в горах Алматы показал популярный фотограф

&quot;лавандовые плантации Прованса&quot;, Алматы, Дмитрий Доценко , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 00:07 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко поделился завораживающими кадрами цветущих синих полей недалеко от Алматы, которые внешне напоминают лавандовые плантации Прованса. На самом деле это синяк обыкновенный, сообщает Zakon.kz.

Фотографии он разместил на своей странице в Instagram 8 июля. 

"Это не лаванда и не Прованс, но сердце замирает так же. Синие поля синяка обыкновенного близ Алматы. Первый раз увидел такое цветение, красота в разгар лета. Растение цветет довольно долго с середины июня до середины июля. Кстати, оно ядовитое, но применяется в народной медицине. А также является ценным медоносом", – написал Доценко по постом.

Армия поклонников блогера написала множество восторженных комментариев. 

  • У меня столько заставок на телефоне от ваших работ. Это дар, видеть в простых для нас вещах, такую красоту. Аж сердце сжимается.
  • Да, необычное, и в то же время очень красивое растение. Я в прошлом году на фоне его делал фотосессию и выдавал за лаванду.
  • Какие потрясающие кадры! Какая же бывает красивая природа! Главное – это замечать! Спасибо вам за то, что можете это сделать за нас и передать через экран!

А ранее Дмитрий Доценко решил познакомить казахстанцев с жителями лесов Борового и опубликовал серию снимков местных птиц. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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