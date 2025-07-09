Казахстанка публично потребовала наказать человека за гибель ее сына и попала под суд

У жительницы Акмолинской области в дорожно-транспортном происшествии погиб сын. Она уверена в том, что виноват определенный человек, и публично потребовала наказать его. В итоге попала под суд, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Акмолинского областного суда от 9 июля 2025 года, истец обратился с заявлением о принятии мер в отношении женщины, которая оклеветала его, заявив в видеообращении в социальной сети, что он причастен к гибели ее сына.

"Ответчица в суде пояснила, что выложила видео о том, что виновник происшествия уехал с места ДТП, а правоохранительные органы постоянно прекращают дело. Также установлено, что в отношении истца было зарегистрировано уголовное дело, которое с декабря 2024 года по июнь 2025 года более трех раз прекращалось и возобновлялось. М. в своем видеообращении сообщила об известных ей фактах по волоките при расследовании уголовного дела", – сообщили в суде.

В итоге женщину оправдали по следующим основаниям:

в видеозаписи она указала на некачественное расследование по уголовному делу, в котором погиб ее ребенок, и просит оказать содействие в справедливом расследовании и привлечения к уголовной ответственности виновника;

факт распространения ложных сведений не установлен;

суду не представлено доказательств, что она имела умысел на клевету и распространила ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица.

"Постановлением суда дело об административном правонарушении в отношении гражданки М. прекращено за отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения", – резюмировали в суде.

Постановление не вступило в законную силу.

Другая казахстанка, тоже попавшая под суд из-за поста в соцсетях, была наказана штрафом почти в 500 млн тенге.