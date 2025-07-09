Шесть автобусов изменили маршруты в Алматы

В Алматы ряд автобусных маршрутов изменят схемы движения из-за строительства распределительных сетей водопровода и канализации в микрорайоне "Достык" Ауэзовского района, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ТОО "Транспортный холдинг Алматы" уточнили, что временные изменения начнут действовать с 10 июля 2025 года.

№50 – В северном направлении: ул. Ашимова – пр. Абая – ул. Яссауи, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Яссауи – пр. Абая – ул. Ашимова, далее по схеме.

№52 – В северном направлении: ул. Грозы – ул. Кунаева – ул. Ашимова – пр.Абая – ул. Яссауи, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Яссауи – пр. Абая – ул. Ашимова, далее по схеме.

№126 – В южном направлении: ул. Яссауи – пр. Абая – разворот в восточном направлении ул. Ашимова под мостом – пр. Абая – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Саина – ул. Жандосова, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Грозы – ул. Кунаева – ул. Ашимова – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – пр. Абая – ул. Яссауи, далее по схеме.

№139 – В южном направлении: ул. Яссауи – пр. Абая – ул. Ашимова – ул. Рыскулова – ул. Грозы – ул. Кунаева – ул. Жандосова, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Ашимова – пр. Абая – ул. Яссауи, далее по схеме.

№226 – В южном направлении: пр. Абая – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Ашимова, далее по схеме. В обратном направлении : ул. Грозы – ул. Кунаева – ул. Ашимова – пр. Абая, далее по схеме.

№250 – В северном направлении: ул. Ашимова – пр. Абая, далее по схеме. В обратном направлении – без изменений.

Также с 23:00 11 июля до 08:00 12 июля в Алматы движение автотранспорта частично ограничат на проспекте Абая от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана в западном направлении.