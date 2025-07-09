#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
519.58
609.36
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
519.58
609.36
6.63
Общество

Шесть автобусов изменили маршруты в Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 17:34 Фото: Zakon.kz
В Алматы ряд автобусных маршрутов изменят схемы движения из-за строительства распределительных сетей водопровода и канализации в микрорайоне "Достык" Ауэзовского района, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ТОО "Транспортный холдинг Алматы" уточнили, что временные изменения начнут действовать с 10 июля 2025 года.

  • №50 – В северном направлении: ул. Ашимова – пр. Абая – ул. Яссауи, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Яссауи – пр. Абая – ул. Ашимова, далее по схеме.
  • №52 – В северном направлении: ул. Грозы – ул. Кунаева – ул. Ашимова – пр.Абая – ул. Яссауи, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Яссауи – пр. Абая – ул. Ашимова, далее по схеме.
  • №126 – В южном направлении: ул. Яссауи – пр. Абая – разворот в восточном направлении ул. Ашимова под мостом – пр. Абая – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Саина – ул. Жандосова, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Грозы – ул. Кунаева – ул. Ашимова – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – пр. Абая – ул. Яссауи, далее по схеме.
  • №139 – В южном направлении: ул. Яссауи – пр. Абая – ул. Ашимова – ул. Рыскулова – ул. Грозы – ул. Кунаева – ул. Жандосова, далее по схеме. В обратном направлении: ул. Жандосова – ул. Ашимова – пр. Абая – ул. Яссауи, далее по схеме.
  • №226 – В южном направлении: пр. Абая – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Ашимова, далее по схеме. В обратном направлении : ул. Грозы – ул. Кунаева – ул. Ашимова – пр. Абая, далее по схеме.
  • №250 – В северном направлении: ул. Ашимова – пр. Абая, далее по схеме. В обратном направлении – без изменений.

Также с 23:00 11 июля до 08:00 12 июля в Алматы движение автотранспорта частично ограничат на проспекте Абая от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана в западном направлении.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
BCN Group строит в Алматы не только комфортные, но и школы с повышенной сейсмостойкостью
Общество
16:54, Сегодня
BCN Group строит в Алматы не только комфортные, но и школы с повышенной сейсмостойкостью
Суд по делу Перизат Кайрат будет открытым, но с некоторыми ограничениями
Общество
16:05, Сегодня
Суд по делу Перизат Кайрат будет открытым, но с некоторыми ограничениями
В Алматы резко испортится погода
Общество
15:40, Сегодня
В Алматы резко испортится погода
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: