Еще 9 популярных автобусов изменят маршруты в Алматы – список

Фото: Zakon.kz

В Алматы еще 9 автобусных маршрутов изменят схему движения. Причина – строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. Акжар, а также полное перекрытие движения по ул. Рыскулова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 24 июля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Транспортного холдинга Алматы: "В связи со строительством сетей водоснабжения и канализации в мкр. Акжар, а также полным перекрытием движения по ул. Рыскулова (на участке от ул. Жандосова до ул. Кунаева) с 26 июля будут временно изменены схемы движения маршрутов №4, №14, №22, №44, №52, №126, №128, №212 и №226". №4 В южном направлении: улица Шаляпина (запад) – улица Яссауи (юг) – улица Кунаева (запад) – улица Грозы (юг) – далее по схеме.

улица Шаляпина (запад) – улица Яссауи (юг) – улица Кунаева (запад) – улица Грозы (юг) – далее по схеме. В обратном направлении: без изменений. №14 В южном направлении: улица Абдильдина – улица Даулеткерей (юг) – улица Жандосова (восток) – улица Грозы – далее по схеме.

улица Абдильдина – улица Даулеткерей (юг) – улица Жандосова (восток) – улица Грозы – далее по схеме. В обратном направлении: без изменений. №22 В западном направлении: улица Кунаева – улица Грозы (юг) – улица Жандосова – улица Даулеткерей – улица Байсултанова – улица Айтматова – улица Ашимова (север) – разворот на улице Абая (запад) – улица Алатау – до конечного пункта "Алатау/Абай".

улица Кунаева – улица Грозы (юг) – улица Жандосова – улица Даулеткерей – улица Байсултанова – улица Айтматова – улица Ашимова (север) – разворот на улице Абая (запад) – улица Алатау – до конечного пункта "Алатау/Абай". В обратном направлении: от конечного пункта "Алатау/Абай" – проспект Абая (восток) – улица Ашимова – улица Айтматова – улица Даулеткерей – улица Жандосова – далее по схеме. №44 В западном направлении: улица Ашимова – улица Шаляпина – улица Яссауи – улица Кунаева – улица Грозы (юг) – улица Жандосова – улица Даулеткерей – улица Айтматова – улица Ашимова – проспект Абая – далее по схеме.

улица Ашимова – улица Шаляпина – улица Яссауи – улица Кунаева – улица Грозы (юг) – улица Жандосова – улица Даулеткерей – улица Айтматова – улица Ашимова – проспект Абая – далее по схеме. В обратном направлении: улица Ашимова – улица Айтматова – улица Даулеткерей – улица Жандосова – улица Грозы – улица Кунаева – улица Ашимова – проспект Абая – далее по схеме. №52 В западном направлении: улица Кунаева – улица Грозы (юг) – улица Жандосова – далее по схеме.

улица Кунаева – улица Грозы (юг) – улица Жандосова – далее по схеме. В обратном направлении: без изменений. №126 В восточном направлении: конечный пункт на улице Бектембая – улица Кунаева (запад) – разворот по улице Грозы – улица Кунаева (восток) – далее по схеме.

конечный пункт на улице Бектембая – улица Кунаева (запад) – разворот по улице Грозы – улица Кунаева (восток) – далее по схеме. В обратном направлении: без изменений. №128 В восточном направлении: улица Ашимова (юг) – улица Айтматова (запад) – улица Даулеткерей – улица Жандосова – улица Грозы – улица Кунаева (восток) – далее по схеме.

улица Ашимова (юг) – улица Айтматова (запад) – улица Даулеткерей – улица Жандосова – улица Грозы – улица Кунаева (восток) – далее по схеме. В обратном направлении: без изменений. №212 В западном направлении: улица Кунаева (запад) – улица Грозы (юг) – улица Жандосова – далее по схеме.

улица Кунаева (запад) – улица Грозы (юг) – улица Жандосова – далее по схеме. В обратном направлении: без изменений. №226 В западном направлении: улица Кунаева (запад) – улица Грозы (юг) – улица Жандосова – далее по схеме.

улица Кунаева (запад) – улица Грозы (юг) – улица Жандосова – далее по схеме. В обратном направлении: без изменений. Материал по теме С 24 июля в Алматы изменятся маршруты пяти автобусов Ранее сообщалось, что с 25 июля 2026 года в Алматы изменят схему движения сразу три важных автобусных маршрута. Речь – о №61, №218 и №238. Причина – пробивка и "выделенка" на Саина.

Поделитесь новостью