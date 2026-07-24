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Общество

Еще 9 популярных автобусов изменят маршруты в Алматы – список

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 19:19 Фото: Zakon.kz
В Алматы еще 9 автобусных маршрутов изменят схему движения. Причина – строительство сетей водоснабжения и канализации в мкр. Акжар, а также полное перекрытие движения по ул. Рыскулова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 24 июля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Транспортного холдинга Алматы:

"В связи со строительством сетей водоснабжения и канализации в мкр. Акжар, а также полным перекрытием движения по ул. Рыскулова (на участке от ул. Жандосова до ул. Кунаева) с 26 июля будут временно изменены схемы движения маршрутов №4, №14, №22, №44, №52, №126, №128, №212 и №226".

№4

  • В южном направлении: улица Шаляпина (запад) – улица Яссауи (юг) – улица Кунаева (запад) – улица Грозы (юг) – далее по схеме.
  • В обратном направлении: без изменений.

№14

  • В южном направлении: улица Абдильдина – улица Даулеткерей (юг) – улица Жандосова (восток) – улица Грозы – далее по схеме.
  • В обратном направлении: без изменений.

№22

  • В западном направлении: улица Кунаева – улица Грозы (юг) – улица Жандосова – улица Даулеткерей – улица Байсултанова – улица Айтматова – улица Ашимова (север) – разворот на улице Абая (запад) – улица Алатау – до конечного пункта "Алатау/Абай".
  • В обратном направлении: от конечного пункта "Алатау/Абай" – проспект Абая (восток) – улица Ашимова – улица Айтматова – улица Даулеткерей – улица Жандосова – далее по схеме.

№44

  • В западном направлении: улица Ашимова – улица Шаляпина – улица Яссауи – улица Кунаева – улица Грозы (юг) – улица Жандосова – улица Даулеткерей – улица Айтматова – улица Ашимова – проспект Абая – далее по схеме.
  • В обратном направлении: улица Ашимова – улица Айтматова – улица Даулеткерей – улица Жандосова – улица Грозы – улица Кунаева – улица Ашимова – проспект Абая – далее по схеме.

№52

  • В западном направлении: улица Кунаева – улица Грозы (юг) – улица Жандосова – далее по схеме.
  • В обратном направлении: без изменений.

№126

  • В восточном направлении: конечный пункт на улице Бектембая – улица Кунаева (запад) – разворот по улице Грозы – улица Кунаева (восток) – далее по схеме.
  • В обратном направлении: без изменений.

№128

  • В восточном направлении: улица Ашимова (юг) – улица Айтматова (запад) – улица Даулеткерей – улица Жандосова – улица Грозы – улица Кунаева (восток) – далее по схеме.
  • В обратном направлении: без изменений.

№212

  • В западном направлении: улица Кунаева (запад) – улица Грозы (юг) – улица Жандосова – далее по схеме.
  • В обратном направлении: без изменений.

№226

  • В западном направлении: улица Кунаева (запад) – улица Грозы (юг) – улица Жандосова – далее по схеме.
  • В обратном направлении: без изменений.

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С 24 июля в Алматы изменятся маршруты пяти автобусов

Ранее сообщалось, что с 25 июля 2026 года в Алматы изменят схему движения сразу три важных автобусных маршрута. Речь – о №61, №218 и №238. Причина – пробивка и "выделенка" на Саина.

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Фото Динара Халдарова
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