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Общество

Опасная погода в Алматы: предупреждение от ДЧС

Автобусная остановка, пассажиры, люди на остановке, зима , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 09:18 Фото: Zakon.kz
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы выступает с оперативным предупреждением. В городе 22 января 2025 года ожидаются сильный снег, туман и гололед. Специалисты напомнили гражданам основные правила безопасности, сообщает Zakon.kz.

ДЧС призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Также владельцев авто просят не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.

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Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

  • помните о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов;
  • переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах;
  • будьте внимательны, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекайтесь на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону и др.);
  • всегда смотрите перед собой под ноги;
  • следует обратить внимание на правильный выбор обуви. Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифленого узора;
  • не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде;
  • помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди.

По прогнозам синоптиков РГП "Казгидромет", снегопад продолжится и 23 января.

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К примеру, в Карагандинской области автолюбители уже столкнулись с трудностями. В ночь на 21 января 2025 года на терминале Темиртау скопилось около 300 автомобилей. Для безопасности дорожного движения автодорогу Караганда – Астана пришлось закрыть.

Кроме того, с предупреждением выступил и Департамент полиции Астаны. Жителей и гостей столицы призывают быть предельно внимательными на дорогах, учитывать снижение видимости при выпадении осадков.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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