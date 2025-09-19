#АЭС в Казахстане
Общество

Срочное предупреждение распространил ДЧС Алматы: сильный дождь

дождь на стекле, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 15:03 Фото: pexels
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы во второй половине дня 19 сентября распространил предупреждение об ожидаемом в городе дожде, сообщает Zakon.kz.

Ссылаясь на информацию "Казгидромета", ДЧС сообщил, что сегодня, 19 сентября, в Алматы ожидается кратковременный, местами сильный дождь.

При этом горожанам даны рекомендации:

  • воздержитесь от походов в горы;
  • следите за целостностью линий электропередачи;
  • не паркуйте авто под деревьями;
  • не стойте под слабо укрепленными конструкциями – возможны травмы.

Особое обращение сделал ДЧС к туристам: походы и прогулки в горную местность лучше отложить до стабилизации погодных условий.

"Не задерживайтесь в горах до позднего вечера – можно потерять обратный маршрут", – обратились в ДЧС.

По данным синоптиков, с 20 по 22 сентября в Алматы осадков не ожидается.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
