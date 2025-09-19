Срочное предупреждение распространил ДЧС Алматы: сильный дождь
Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы во второй половине дня 19 сентября распространил предупреждение об ожидаемом в городе дожде, сообщает Zakon.kz.
Ссылаясь на информацию "Казгидромета", ДЧС сообщил, что сегодня, 19 сентября, в Алматы ожидается кратковременный, местами сильный дождь.
При этом горожанам даны рекомендации:
- воздержитесь от походов в горы;
- следите за целостностью линий электропередачи;
- не паркуйте авто под деревьями;
- не стойте под слабо укрепленными конструкциями – возможны травмы.
Особое обращение сделал ДЧС к туристам: походы и прогулки в горную местность лучше отложить до стабилизации погодных условий.
"Не задерживайтесь в горах до позднего вечера – можно потерять обратный маршрут", – обратились в ДЧС.
По данным синоптиков, с 20 по 22 сентября в Алматы осадков не ожидается.
