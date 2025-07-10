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Общество

"Газель" горит, пожарные стоят: в ДЧС Алматы ответили на критику

Форма пожарных, пожарная форма, форма сотрудников пожарной службы, пожарная служба, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 10:10 Фото: Zakon.kz
В социальных сетях распространяют видео, на котором пожарные в Алматы не приступают к тушению горящей машины из-за отсутствия воды. На спасателей обрушились с критикой. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) ответили на нее, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве объяснили, что 9 июля в 15:39 на пульт "101" поступило сообщение от очевидцев о возгорании автомашины в Бостандыкском районе, на перекрестке проспектов Аль-Фараби и Назарбаева.

"Уже в 15:41 камеры видеонаблюдения, выведенные на "112", зафиксировали, что автомобиль полностью охвачен огнем – это свидетельствует о позднем сообщении либо о неудачной попытке водителя справиться с возгоранием самостоятельно. По прибытии подразделения пожарной службы установлено: происходит открытое горение автомобиля марки "Газель", 2021 года выпуска, на площади 7 кв. м. Случай, запечатленный в опубликованном видео, не повлиял на исход тушения пожара. На этот случай у подразделений имелся ранцевый комплекс пожаротушения", – сообщили в ДЧС.

Пожар был ликвидирован в 15:57, через шесть минут после прибытия. Жертв и пострадавших нет. Соседние авто не пострадали.

Накануне сообщалось, что изначально водитель сам пытался потушить огонь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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