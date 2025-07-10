Заборы в Алматы: когда можно, а когда нет
Фото: pexels
Много лет назад в Алматы стали убирать заборы в рамках программы "Город без заборов". Вместо них высаживали зеленые "ограждения". Сегодня в городе снова стали появляться ограждения, которые порой перекрывают проходы и сужают тротуары, сообщает Zakon.kz.
В Научно-исследовательском институте "Алматыгенплан" 10 июля 2025 года рассказали, как заборы считаются законными, а какие – нет.
Согласно пункту 3 статьи 11 Закона РК "О местном государственном управлении и самоуправлении" и нормативам СНиП, заборы можно ставить только в таких случаях:
1. Вокруг образовательных и дошкольных учреждений.
2. На территории:
- режимных объектов (МВД, прокуратура, воинские части)
- лечебных и санаторно-курортных учреждений
- спецучреждений
- промышленных объектов
- в охраняемых природных зонах (ботанический сад и пр.)
- индивидуальных жилых строений
- кладбищ.
3. Допускается установка временных ограждений для стройплощадок с паспортом объекта и соответствующих требованиям дизайн кода Алматы.
"Во всех остальных случаях установка запрещена (вдоль улиц, тротуаров, проездов, у многоквартирных жилых домов, ТРЦ, офисных зданий и т.п.). Такие ограждения подлежат демонтажу, а нарушения рассматриваются с применением административных мер", – пояснили в институте.
В начале июля в Алматы установили 12-метровую скульптуру "Надэс" испанского художника Жауме Пленса, что стало причиной жарких обсуждений.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript