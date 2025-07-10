Заборы в Алматы: когда можно, а когда нет

Много лет назад в Алматы стали убирать заборы в рамках программы "Город без заборов". Вместо них высаживали зеленые "ограждения". Сегодня в городе снова стали появляться ограждения, которые порой перекрывают проходы и сужают тротуары, сообщает Zakon.kz.

В Научно-исследовательском институте "Алматыгенплан" 10 июля 2025 года рассказали, как заборы считаются законными, а какие – нет.

Согласно пункту 3 статьи 11 Закона РК "О местном государственном управлении и самоуправлении" и нормативам СНиП, заборы можно ставить только в таких случаях:

1. Вокруг образовательных и дошкольных учреждений.

2. На территории:

режимных объектов (МВД, прокуратура, воинские части)

лечебных и санаторно-курортных учреждений

спецучреждений

промышленных объектов

в охраняемых природных зонах (ботанический сад и пр.)

индивидуальных жилых строений

кладбищ.

3. Допускается установка временных ограждений для стройплощадок с паспортом объекта и соответствующих требованиям дизайн кода Алматы.

"Во всех остальных случаях установка запрещена (вдоль улиц, тротуаров, проездов, у многоквартирных жилых домов, ТРЦ, офисных зданий и т.п.). Такие ограждения подлежат демонтажу, а нарушения рассматриваются с применением административных мер", – пояснили в институте.

В начале июля в Алматы установили 12-метровую скульптуру "Надэс" испанского художника Жауме Пленса, что стало причиной жарких обсуждений.